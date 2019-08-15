Оборудование для тату

От правильного выбора оборудования для тату зависит качество рисунка.

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Основные виды

Классическим оборудованием считаются индукционные тату машинки. Они представляют собой довольно громоздкие аппараты и могут использоваться специалистами среднего уровня, обладающими профессиональные навыки. В оборудование данного типа движение иглы обеспечивается за счет силы индукции между магнитными катушками. Количество установленных игл в устройстве 10-16 штук.

Привлекательной особенностью оборудование является то, что имеется возможность настроить частоту движение и мощность удара иглы. Это гарантирует комфортность использования. При этом неудобства создает большой вес аппарата. Из-за этого увеличивается вероятность ошибки.

Роторные машинки более современные и технологичные. Они отличаются более высокой ценой. Такие аппараты являются подходящими для мастеров премиум-класса. Их обычно используют в разрекламированных в тату салонах. В устройстве движение выполняется за счет эксцентрика, который приводится в действие моторчиком. Устройства отличаются малым весом, что гарантирует комфортность при работе и снижает вероятность ошибки. Кроме того роторные аппараты работают практически бесшумно.

Наиболее современными и профессиональными агрегатами является пневматические тату машинки. В этом случае игла управляется с помощью компрессора. Это обеспечивает простоту эксплуатации и высокое качество наносимого узора. Кроме того такие машинки гарантируют абсолютную безболезненность процедуры. Но при этом устройства требуют осторожного обращения, так как при засорении быстро выходят со строя.