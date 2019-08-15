Выбор свечей зажигания

Правильно подобранные свечи увеличивают производительность двигателя и уменьшают расход топлива.

Свечи зажигания предназначены для воспламенения топливовоздушной смеси в двигателе. Это осуществляется с помощью электрического разряда между электродами. Напряжение при этом достигает несколько десятков тысяч вольт. На сайте eparts.kiev.ua можно купить свечи зажигания по заданным параметрам поиска. Это очень удобно, так как удается в короткое время подобрать требуемое изделие.

Самыми доступными по стоимости являются одноэлектродные свечи. Они отличаются простотой конструкции и состоят из белого керамического корпуса и металлического стакана с резьбой. Искра образуется между двух металлических электродов: центрального и бокового. Данные изделия довольно востребованы из-за доступной стоимости, но при этом срок службы их небольшой.

Многоэлектродные свечи отличаются тем, что центральный электрод взаимодействует с 3-4 боковые электродами. Это увеличивает срок службы изделий, но при этом воспламенение смеси может быть затруднено.

Сегодня широко распространены платиновые свечи, их нельзя считать роскошью. Такие изделия отличаются стабильной работой, обеспечивая выработку более мощной искры. Последними свечами зажигания нового поколения являются иридиевые. Они устойчивы к экстремально высоким температурам, могут работать в большом диапазоне нагрузок, а значит, отличаются большей эффективностью.

Помимо своего непосредственного назначения задачи, свечи зажигания являются индикатором состояния двигателя. К примеру, если электрод покрывается бархатисто-чёрным нагаром, то это указывает на то, что двигатель страдает от повышенного расхода топлива. Потемневший корпус свидетельствует от большого количества насадок в топливе. В норме должны быть чистые электроды и корпус.