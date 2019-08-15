СТС-Кузбасс
СТС Кузбасс Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Новости партнеров 15.08.2019

Выбор свечей зажигания

Правильно подобранные свечи увеличивают производительность двигателя и уменьшают расход топлива.

Свечи зажигания предназначены для воспламенения топливовоздушной смеси в двигателе. Это осуществляется с помощью электрического разряда между электродами. Напряжение при этом достигает несколько десятков тысяч вольт. На сайте  eparts.kiev.ua можно купить свечи зажигания по заданным параметрам поиска. Это очень удобно, так как удается в короткое время подобрать требуемое изделие.

Самыми доступными по стоимости являются одноэлектродные свечи. Они отличаются простотой конструкции и состоят из белого керамического корпуса и металлического стакана с резьбой. Искра образуется между двух металлических электродов: центрального и бокового. Данные изделия довольно востребованы из-за доступной стоимости, но при этом срок службы их небольшой.

Многоэлектродные свечи отличаются тем, что центральный электрод взаимодействует с 3-4 боковые электродами. Это увеличивает срок службы изделий, но при этом воспламенение смеси может быть затруднено.

 Сегодня широко распространены платиновые свечи, их нельзя считать роскошью. Такие изделия отличаются стабильной работой, обеспечивая выработку более мощной искры. Последними свечами зажигания нового поколения являются иридиевые. Они устойчивы к экстремально высоким температурам, могут работать в большом диапазоне нагрузок, а значит, отличаются большей эффективностью.

Помимо своего непосредственного назначения задачи, свечи зажигания являются индикатором состояния двигателя. К примеру, если электрод покрывается бархатисто-чёрным нагаром, то это указывает на то, что двигатель страдает от повышенного расхода топлива. Потемневший корпус свидетельствует от большого количества насадок в топливе. В норме должны быть чистые электроды и корпус.

Оставить комментарий

﻿

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
22-летний музыкант из Кузбасса стал призёром международного конкурса в Майами
В Кузбассе открылась 55 смена школы актива «Республика Беспокойных Сердец»
В Кузбассе продолжается первенство по парашютному спорту
Первый в областной столице и Кузбассе аквапарк появился на территории базы отдыха «Березово»
В Кемерове чемпионат России по парашютному спорту завершился фестивалем «НЕБОФЕСТ»

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Информационная картина дня в традиционной рубрике «Это обсуждают»

14-08-2019

Информационная картина дня в традиционной рубрике «Это обсуждают»
Информационная картина дня в традиционной рубрике «Это обсуждают»

14-08-2019

Готовь сани летом: в Мысках котельные готовятся к началу отопительного сезона
Творческая группа Первого Губернского побывала на главной площадке празднования Дня Шахтёра

14-08-2019

Творческая группа Первого Губернского побывала на главной площадке празднования Дня Шахтёра
Механический аппарат с биологически обратной связью: новое лечебное оборудование поступило в столицу Кузбасса.

14-08-2019

Механический аппарат с биологически обратной связью: новое лечебное оборудование поступило в столицу Кузбасса.
В кузбасском кадетском училище откроют филиал Президентской библиотеки

14-08-2019

В кузбасском кадетском училище откроют филиал Президентской библиотеки
Читальный зал Президентской библиотеки откроют в кемеровском кадетском училище

14-08-2019

Читальный зал Президентской библиотеки откроют в кемеровском кадетском училище