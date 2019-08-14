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Новости партнеров 14.08.2019

Строительная экспертиза: как подобрать компанию?

Судебная экспертиза является весьма востребованной процедурой. А обусловлено это той вещью, что огромное количество операций, связанных с землей, обязаны иметь результаты именно этой экспертизы. Данное утверждение могут подтвердить и многочисленные статьи, которые размещены в данном разделе: https://ceur.ru/library/articles/. Поэтому очень важно отнестись с должным вниманием к подбору организации.

И вот на что стоит обратить внимание:

  • Документация. Конечно, у выбранном вами варианте все документы должны быть в надлежащим состоянии. Если де этого не случилось, то вам советуется присмотреться к другим вариантам.
  • Офис. Любой офис является лицом компании. И, конечно, внутри он должен представлять из себя хотя бы стандартный вариант офисного здания. Если же консультант всячески пытается отговорить вас от личного посещения, то это очень плохой знак.
  • Отзывы. В учет идут оценки, размещенные и в интернете, и от знакомых. Но в большей степени ценятся именно последний вариант, потому что отзывы в сети очень легко подделать. Поэтому не стоит относится к этому вопросу легкомысленно.

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