«Просвещение» выпустит серию пособий по формированию функциональной грамотности и компетенций XXI века

Вопросы оценки качества образования на сегодняшний день являются ключевыми в национальной стратегии развития образования. Программа PISA (Programme for International Student Assessment) — одно из наиболее авторитетных международных исследований, которое проводится под эгидой ОЭСР и проверяет функциональную грамотность в школе среди 15-летних учащихся по трем основным направлениям: математическая и естественнонаучная грамотность, а также грамотность чтения.

8 августа в Хабаровске в рамках краевой научно-практической конференции педагогических работников состоялся всероссийский семинар-совещание на тему «Универсальные компетентности: чему учить сегодня для успешной карьеры завтра». В ходе его пленарного заседания главный редактор издательства «Просвещение» Надежда Колесникова рассказала о специфике исследования PISA и перспективе его проведения в России.

Она сообщила, что «Просвещение» выпустит линейку пособий по формированию функциональной грамотности, которые позволят развить необходимые компетенции. «В августе выходит первый тренажер «Математика на каждый день», с помощью которого наши школьники смогут по-другому посмотреть на математику. Это достаточно интересное пособие, содержащее практико-ориентированные задания», — отметила главный редактор «Просвещения».

По ее словам, натаскать учащегося на сдачу теста PISA, как на ЕГЭ, не получится. «Педагогам необходимо работать по-другому: надо научить ребенка видеть многозадачность, неопределенность, применять творческий подход, смекалку и пользоваться уже усвоенными знаниями. Это непросто, но достижимо», — указала Надежда Колесникова.

Необходимы также изменения в организации учебного процесса при изучении естественнонаучных предметов в школе. «Процесс обучения должен способствовать формированию таких умений, как объяснение явлений, выдвижение и проверка гипотез, прогнозирование событий («что будет, если…?»), постановка вопросов и планирование основных этапов исследования, анализ данных, представленных в разной форме, обоснование и обсуждение результатов экспериментов», — заявила главный редактор «Просвещения».

Одной из главных тем для обсуждения на августовской конференции стала реализация на территории Хабаровского каря национального проекта «Образование», частью которого является проект «Учитель будущего». Так, в 2021 году в регионе будет создан центр непрерывного повышения профмастерства в структуре института развития образования. «У нас сильный педагогический корпус, результаты наших детей — главное тому подтверждение. Вместе с тем для новых проектов требуется современный организационный механизм для быстрого, персонифицированного и массового повышения профессионального мастерства педагогов и управленцев», — сообщила министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова.

«Самое ценное в крае – это люди. Если мы будем вместе действовать в их интересах, уверен, все у нас получится. Тем более, что учитель – одна из самых самоотверженных профессий и, к счастью, у нас в крае много прекрасных педагогов», — сказал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

В этом году августовская педагогическая конференция объединила более 600 человек. Помимо специалистов из Хабаровского края, в ней приняли участие представители институтов развития из ЕАО, Сахалинской области, Новосибирска, Челябинска, представители Российской академии наук и Группы компаний «Просвещение», специалисты Хельсинского университета.