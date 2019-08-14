Группа компаний «Просвещение» на страже исторической памяти Общенациональный образовательный интегратор поддержал акцию «Уроки Победы»

1 сентября в России стартует международный конкурс педагогических разработок уроков, классных часов и социальных школьных проектов, посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ). Свое видение, как наилучшим образом осветить тему для подрастающего поколения, представят учителя со всей России, а также из стран зарубежья. В Министерстве Просвещения РФ отмечают, что уже сейчас конкурс получил большое число положительных отзывов. Со-организатором акции, совместно с профильным министерством и Российским историческим обществом, выступила группа компаний «Просвещение». Эксперты говорят, что ее участие в проекте, обеспечит ему методическую, технологическую и концептуальную поддержку.



Десять номинаций – множество идей



Как рассказали в компании, конкурс состоится в два этапа – на региональном и федеральном уровнях. Заявки на участие нужно будет отравить в электронном виде до 1 ноября 2019 года. Конкурс пройдет в десяти номинациях. Его формат позволит представить свои разработки учителям истории, литературы, русского и иностранных языков, а также музыки и изобразительного искусства. Предусмотрены и премии за «Лучший метапредметный урок», «Лучший классный час» и «Лучший социальный школьный проект» по теме ВОВ.

Оцениваться, поясняют в «Просвещении», будет все: соответствие материалов заявленной теме, оригинальность замысла, качество оформления, разнообразие и эффективность методических приемов. В каждой номинации будут определены три победителя, которых оргкомитет конкурса пригласит в Москву для награждения. Кроме того, в столице они проведут уроки, примут участие в круглых столах и тематических семинарах. Особенно важно то, что лучшие разработки получат методическую поддержку со стороны организаторов и появятся в открытом доступе на профильных ресурсах для педагогов.



Вопрос чести



«Это наш долг не только перед миллионами соотечественников, павшими за свободу и независимость Родины, но и перед новыми поколениями граждан России, которые должны помнить о Победе и уроках этой страшной войны», — так оценивает проект «Уроки Памяти» председатель совета директоров ГК «Просвещение» Владимир Узун. По его словам, «отрадно, что научное и образовательное сообщество выступило с инициативой проведения данного конкурса». Руководитель компании заверил, что группа приложит силы «к тому, чтобы конкурс был проведен достойно и результативно», и полностью разделяет его цели и задачи.

Эксперты отмечают, что образовательные задачи никогда не рассматривались в компании в отрыве от воспитательных целей. Поэтому особое внимание она традиционно уделяет историческому просвещению молодежи, рассматривая историю как ключ к самосознанию народа и каждого человека.

Да и судьба самой компании, как напомнил Владимир Узун, тесно переплетена с новейшей историей России и отражает ее основные вехи. «С июня 1941 года в цехах типографии «Красный пролетарий», комплекс которой входит сегодня в нашу группу, началось печатание легендарного плаката Ираклия Тоидзе «Родина-мать зовет! — рассказал глава «Просвещения». — Этот плакат, изданный в наших корпусах миллионами экземпляров, мобилизовал все население страны на ратный и трудовой подвиг во имя будущей Победы». Затем, в 1945 году издательство со всей страной праздновало День Победы и в том же году отмечало свое пятнадцатилетие. «А в 2020 году, вслед за 75-летним юбилеем Великой Победы, наш коллектив будет отмечать 90-летие издательства «Просвещение», превратившегося за эти годы в общенациональный образовательный интегратор», — сообщил Узун. Как он говорит, участие группы в конкурсе «Уроки Победы» в качестве со-организатора является «вовсе не данью моде или конъюнктуре юбилейного года», но принципиальной гражданской позицией компании.



За чистоту истории



Первое заседание оргкомитета акции «Уроки Победы» состоялось в Москве 8 августа. С этого момента инициаторы конкурса приступили к реализации проекта. Стоит отметить, что для них это далеко не первый опыт взаимодействия в сфере исторического просвещения молодежи.

Совместная работа идет давно. Её стержнем является историко-культурный стандарт, предложенный Российским историческим обществом в 2014 году. Тогда же Общество утвердило концепцию нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.

Ведущая роль советского народа в победе над фашизмом – исторический факт. Подсчет потерь СССР в ВОВ продолжается, но только официальная статистика говорит о 26,6 млн погибших. Идея Второго фронта возникла еще в 1941 году, но открыт он был только летом 1944 года. Советские войска освобождали концлагеря и штурмовали Берлин, проявляя чудеса героизма. Именно об этом призваны напомнить многочисленные акции, направленные на сохранение исторической справедливости — как, например, «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» и другие. Не приходится сомневаться, что международный конкурс для учителей «Уроки Памяти» займет в их ряду достойное место и может стать традицией.