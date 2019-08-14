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Новости партнеров 14.08.2019

В России пройдет конкурс для учителей «Уроки Победы»

Министерство просвещения России, ГК «Просвещение» и Российское историческое общество выступили инициаторами международного конкурса методических разработок «Уроки Победы». 

Акция направлена на сохранение исторической памяти и приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая будет праздноваться в 2020 году, объявленном Годом памяти и славы. 8 августа в Москве состоялось первое заседание оргкомитета конкурса. В рамках мероприятия министр просвещения Ольга Васильева, председатель совета директоров ГК «Просвещение» Владимир Узун и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин подписали соглашение о взаимодействии, передает радио «Вести FM».

«Отрадно, что научное и образовательное сообщество выступило с инициативой проведения данного конкурса, – отметил председатель совета директоров ГК «Просвещение» Владимир Узун. – Это наш долг не только перед миллионами соотечественников, павшими за свободу и независимость Родины, но и перед новыми поколениями граждан России, которые должны помнить о Победе и уроках этой страшной войны».
Организаторы конкурса пояснили, что он будет проходить с 1 сентября 2019 года до 9 мая 2020 года в два этапа – на региональном и федеральном уровнях. Экспертное жюри отберет лучшие работы по 10 номинациям до 30 марта 2020 года. К участию в конкурсе приглашены учителя истории и других гуманитарных дисциплин. Примечательно, что заявки могут подать не только педагоги из российских школ, но также из зарубежных. Финалистов конкурса пригласят на фестиваль победителей в Москву. Кроме того, лучшие разработки будут опубликованы на профильных ресурсах в открытом доступе для педагогического сообщества и получат методическое сопровождение.

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