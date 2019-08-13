«Город образования» и «Просвещение» заключили соглашение о партнёрстве

6 августа было заключено соглашение о генеральном партнёрстве между Московским международным форумом «Город образования-2019» и Группой компаний «Просвещение».

Соглашение о сотрудничестве подписано в преддверии Московского международного форума «Город образования», который пройдет с 29 августа по 1 сентября в 75-м павильоне ВДНХ. Совместная работа образовательного интегратора и Департамента образования и науки города Москвы неоднократно доказала свою эффективность на практике.

«Мы вместе определяем тренды развития образования в XXI веке – то, к чему стоит привлечь внимание родителей, учеников, зарубежных партнёров форума. Мы исследуем, что может быть интересно современным педагогам, как изменится образование, какими компетенциями нужно обладать учителю, чтобы передавать детям актуальные знания, когда спустя десятилетия мы будем жить в полностью цифровом мире. Партнёрство связано не только с нашей совместной подготовкой деловой программы, но и с очень интересной экспозицией «Просвещения» как одной из ведущих российских компаний», — рассказал директор Московского центра качества образования, программный директор форума Павел Кузьмин.

«Просвещение» активно сотрудничает с системой образования Москвы, помогая развивать ключевые проекты. На форуме Группа компаний будет представлена экспозицией, где посетители могут ознакомиться с учебной и учебно-методической литературой, получить информацию о новом оборудовании, которым оснащаются, в частности, классы предпрофессиональной подготовки московских школ, инновационных цифровых продуктах и многих других наработках, направленных на развитие навыков XXI века.

«Просвещение» – это образовательный интегратор общероссийского масштаба, и, разумеется, сотрудничество с московской системой образования нам представляется особенно важным. Форум «Город образования» из локальной площадки превратился в крупнейший международный ивент в сфере образования, побив рекорды по посещаемости лондонской Bett. Мы с азартом поддерживаем коллег в стремлении к новым победам и готовимся показать на предстоящем форуме громкие премьеры на стыке новейших технологий и эффективных традиций российского образования», – рассказал генеральный директор АО «Издательство «Просвещение» Дмитрий Климишин.

Актуальность вызовам нового тысячелетия позволяет Москве оставаться в лидерах мирового образования и стабильно поддерживать интерес к ключевым образовательным проектам у коллег со всего мира. Важную роль в формировании высокотехнологичной образовательной среды в школах города играют такие ключевые проекты Департамента образования и науки города Москвы как “Московская электронная школа” и “Предпрофессиональное образование”, которые будут представлены на форуме «Город образования» в 2019 году.

Протестировать уникальное оборудование теперь можно и в образовательно-исследовательском пространстве «Среда Просвещения». Площадка, открывшаяся в июле, предназначена для обучения и демонстрации инновационных образовательных практик и цифровых средств обучения. Для школьников на площадке Группы компаний работает лаборатория предпрофессионального образования, где будущим врачам и инженерам можно попробовать себя в будущей профессии благодаря использованию высокотехнологичного оборудования.

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«Просвещение» работает в сфере образования с 1930 года. Созданное как специализированное издательство учебной литературы, «Просвещение» и сегодня сохраняет лидерские позиции в этом направлении. Продукция издательства представлена во всех школах страны и учителя ежедневно используют продукты и решения «Просвещения».

Группа компаний «Просвещение» сегодня – образовательный интегратор, который предлагает региональным органам управления образованием, организациям школьного и дошкольного образования комплексный образовательный продукт. Он включает в себя не только учебники и учебные пособия, но и оборудование для образовательного процесса, методическую поддержку, программы повышения квалификации педагогов и многое другое.

Одно из ключевых направлений развития компании – цифровизация системы образования, продуктов и сервисов. Активному развитию направления способствуют созданные в 2017 году проекты для Российской Электронной Школы, Московской Электронной Школы, Академии «Просвещение»: дистанционные курсы повышения квалификации для преподавателей, комплексные проекты образовательного консалтинга в регионах РФ.