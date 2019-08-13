Программы для видеомонтажа и конвертации видео

Монтаж и конвертация видео нужны многим людям, которые занимаются не только профессиональной деятельностью, но и любительской съемкой, созданием роликов и клипов. Для этого используют специальные программы. На сайте AMS Software https://amssoft.ru/kak-perevernut-video-na-kompyutere.php можно узнать о них много интересного, а также приобрести эти программные продукты. Особое внимание стоит остановить на трех предложениях.

Это:

Программа ВидеоМОНТАЖ.

Программа ВидеоМАСТЕР.

Программа ВидеоШОУ.

Основными достоинствами программного обеспечения «ВидеоМОНТАЖ» являются поддержка более пятидесяти мультимедийных форматов, большое количество функций для обработки видеоряда, разные настройки конвертации.

Основными достоинствами программного обеспечения «ВидеоМАСТЕР» являются возможность конвертации практически в любой формат, создание роликов адаптированных для мобильных устройств, адаптация видео для загрузки на популярные платформы в Интернете (YouTube, RuTube, Vimeo).

Основными достоинствами программного обеспечения «ВидеоШОУ» являются возможность использования любых материалов для создания видеозаписи (футажи, фотографии, картинки и пр.), настройки анимации в разных стилях, пересылки видео в разных форматах (адаптированных для просмотра на ПК, телевизоре, мобильном устройстве).

Каждый программный продукт AMS Software имеет свои достоинства и недостатки по сравнению с другими. Каждая программа по своему уникальна и предлагает оригинальный набор функциональных возможностей для монтажа и конвертации видео. Помимо них компания предлагает программное обеспечение для обработки фотографий, создания графики и дизайна, а также полезный офисный софт.