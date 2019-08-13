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Новости партнеров 13.08.2019

Интернет-магазин ZOOBEST – продукты для животных

Компания собрала настоящих профессионалов в области содержания животных в домашних условиях. Они знают все необходимое о подборе питания и уходе за питомцами. А также способны реализовывать свои знания на практике. Благодаря им интернет-магазин Зообест может похвастаться уникальным подбором товаров. В ассортименте зоотовары высочайшего качества.

Это товары известных производителей и брендов, таких как Aqua Wings, Bayer, Dog Chow, Puller, Wild Cat и многих других. Всего представлено несколько десятков брендовых марок. Покупка зоотоваров в интернете онлайн гораздо выгоднее, чем в розничном магазине.

Основные разделы

  • Собаки.
  • Кошки.
  • Аквариумистика.
  • Птицы.
  • Грызуны.
  • Сельхоз продукты и товары.

Ассортимент включает сухие корма и консервы, витамины и заменители молока, амуницию и груминг. На сайте представлены товары для гигиены и ухода за домашними животными. А также косметика и средства против блох и клещей, ветеринарная продукция и игрушки. Есть одежда для животных, аксессуары и лакомства.

В разделе «Аквариумистика» предлагаются аквариумы, фильтры, помпы и компрессоры. А также аквариумная химия, стерилизаторы и терморегуляторы, устройства для освещения, аксессуары и крышки для аквариума, корма для рыбок и многое другое.

Продукция собрана со всего мира от разных производителей, многие из которых являются лидерами в области производства товаров для животных. На сайте легко найти необходимые наименования по названию, бренду, категории. Оформить заказ также не представляет труда. Оплату можно выполнить наложенным платежом или безналичным расчетом. При самовывозе возможен наличный расчет. Доставка заказов по Украине осуществляется транспортными компаниями.

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