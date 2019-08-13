Сервис RENTKIEV предлагает посуточную аренду квартир. Такой вид съема жилья предпочтителен для многих гостей города, которые приехали в него на короткий срок. Единственный существенный недостаток посуточной аренды, это низкий уровень безопасности сделок. Мошенники стараются поживиться, возникают риски потери денег и отсутствия жилья для проживания. С сервисом намного проще избежать таких неприятностей. Ведь он предлагает в аренду жилье, которое находится у него в собственности или под управлением. Клиент заключает сделку с собственником, а не посредником.

Преимущества

Недорогая аренда квартиры в Киеве посуточно включает высокий уровень сервисного обслуживания и ряд дополнительных услуг. В пользу сервиса также говорит и тот факт, что он существует с 1991-92 гг. За это время большинство конкурентов ушли с рынка Киева. Такой опыт работы бесценен и является явным преимуществом компании.

Еще одним достоинством является узкая направленность деятельности. Сервис предлагает только услуги аренды квартир посуточно. У него большой арсенал квартир, которые расположены в центре Киева. Предложения различны по стоимости, есть апартаменты по экономичной цене, а есть шикарные апартаменты по высоким расценкам.

Коллектив сервиса отличается профессионализмом, многие сотрудники работают в компании на протяжении долгих лет. Они являются квалифицированными специалистами в области оказания услуг в сфере аренды жилья. На сайте сервиса размещены все предложения, из которых можно выбрать подходящее. Найти оптимальный вариант можно, используя фильтры. Они позволяют выбирать квартиры по определенным критериям: дате аренды (прибытие и отбытие), количеству спальных мест и комнат, наличию дополнительных предложений (лифт, кондиционер, Wi-Fi) и пр.