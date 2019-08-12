Особенности гидротермальных сапфиров

Сапфиры получают не только в природе, но и выращивают камни в специальных лабораторных условиях. При этом гидротермальный сапфир, выращенный в лаборатории, будет ничуть не хуже, чем натуральный. Гидротермальные сапфиры похожи на свои природные аналоги по оптическим, а также физико-химическим свойствам. Нужно отметить, что искусственные сапфиры успешно применяются для создания украшений, часов. Нужно отметить, что в лабораторных условиях камни выращиваются в специальной среде, которая напоминает естественные условия образования. По этой причине некоторые экземпляры оказываются очень похожими на природные сапфиры. Только опытные мастера могут определить природный сапфир от синтетического камня. Планируя гидротермальный сапфир купить, крайне важно учитывать его основные особенности.

Нужно отметить, что лабораторные камни могут быть более высокого качества, по сравнению с настоящими. Например, предполагается отсутствие примесей. Процесс изготовления на постоянной основе контролируется сотрудниками лаборатории. Кристаллическая структура оказывается более чистой. К тому же в лабораторных камнях отсутствуют трещины, воздушные пузырьки. Гидротермальный камень отличается особенно красивым оттенком, четкой видимостью.

Камень будет отличаться насыщенной окраской. К тому же предотвращается наличие вкрапление пыли и других посторонних частиц, которые часто оказываются в структуре настоящих камней.

На гидротермальных камнях отсутствуют трещины, поэтому гарантируется его долговечность.

Камень не может выцветать со временем при попадании ультрафиолетовых лучей. Нужно понимать, что натуральные камни в темное время суток восстанавливают собственный цвет. Лабораторным не потребуется этого делать, поэтому украшение можно носить в любое время суток.