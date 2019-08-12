СТС-Кузбасс
СТС Кузбасс Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
  • Новости
    • previous arrow
      next arrow
      previous arrownext arrow
      Slider
  • О компании
  • Рекламодателю
  • Телепрограмма
Slider
Новости партнеров 12.08.2019

Особенности гидротермальных сапфиров

Сапфиры получают не только в природе, но и выращивают камни в специальных лабораторных условиях. При этом гидротермальный сапфир, выращенный в лаборатории, будет ничуть не хуже, чем натуральный. Гидротермальные сапфиры похожи на свои природные аналоги по оптическим, а также физико-химическим свойствам. Нужно отметить, что искусственные сапфиры успешно применяются для создания украшений, часов. Нужно отметить, что в лабораторных условиях камни выращиваются в специальной среде, которая напоминает естественные условия образования. По этой причине некоторые экземпляры оказываются очень похожими на природные сапфиры. Только опытные мастера могут определить природный сапфир от синтетического камня. Планируя гидротермальный сапфир купить, крайне важно учитывать его основные особенности.

Нужно отметить, что лабораторные камни могут быть более высокого качества, по сравнению с настоящими. Например, предполагается отсутствие примесей. Процесс изготовления на постоянной основе контролируется сотрудниками лаборатории. Кристаллическая структура оказывается более чистой. К тому же в лабораторных камнях отсутствуют трещины, воздушные пузырьки. Гидротермальный камень отличается особенно красивым оттенком, четкой видимостью.

Камень будет отличаться насыщенной окраской. К тому же предотвращается наличие вкрапление пыли и других посторонних частиц, которые часто оказываются в структуре настоящих камней.

На гидротермальных камнях отсутствуют трещины, поэтому гарантируется его долговечность.

Камень не может выцветать со временем при попадании ультрафиолетовых лучей. Нужно понимать, что натуральные камни в темное время суток восстанавливают собственный цвет. Лабораторным не потребуется этого делать, поэтому украшение можно носить в любое время суток.

Оставить комментарий

﻿

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
22-летний музыкант из Кузбасса стал призёром международного конкурса в Майами
Новая традиция на празднование Дня шахтёра появится в Кузбассе с 2020 года
В Кузбассе продолжается первенство по парашютному спорту
Первый в областной столице и Кузбассе аквапарк появился на территории базы отдыха «Березово»
Больше 2000 подростков в эти дни завершают сдачу вступительных экзаменов в Кемеровское Президентское кадетское училище

CATEGORIES

ДРУГИЕ НОВОСТИ

12-08-2019

В Кемерове чемпионат России по парашютному спорту завершился фестивалем «НЕБОФЕСТ»

12-08-2019

В Кузбассе прошёл фестиваль оперной музыки под открытым небом«Симфоночь»

12-08-2019

В кемеровской цифровой школе начали подготовку к предстоящему учебному году

12-08-2019

В Белове откроется интернет-выставка работ детей-инвалидов «Я украшаю мир»

12-08-2019

Информационная картина дня в нашей традиционной рубрике «Это обсуждают»

09-08-2019

В областной столице отмечается день физкультурника