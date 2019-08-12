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Новости партнеров 12.08.2019

«Просвещение» обеспечит учебниками школу для особых детей в Республике Молдове

Вспомогательная школа № 6 – единственная в Кишиневе, где созданы условия для обучения детей с умственной отсталостью на русском языке.

С просьбой оказать школе благотворительную помощь в Группу компаний «Просвещение» обратилось российское посольство в Республике Молдове.
«Речь идет о единственной в Кишиневе учебно-воспитательной площадке для русскоязычных детей с множественными нарушениями в развитии. Учреждение испытывает острый недостаток в методической литературе на русском языке, выделение которой молдавским учебным заведениям по линии профильного министерства полностью свернуто», — подчеркнул Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Олег Васнецов.
«Просвещение» отправит в школу более 100 наименований учебников и учебных пособий, разработанных специально для детей с интеллектуальными нарушениями. В их числе учебники и рабочие тетради по русскому языку, речевой практике, математике, биологии, географии, изобразительному искусству, технологии и другим предметам.
«Мы уделяем особое внимание сотрудничеству с образовательными организациями ближнего зарубежья, — отметил генеральный директор издательства «Просвещение» Дмитрий Климишин. – Там учатся наши соотечественники, дети, выросшие в русскоязычной среде, считающие русский своим родным языком. Их обеспечение учебниками – задача государственной важности. В учебниках «Просвещения» для детей с ограниченными возможностями здоровья учтены последние достижения российской педагогической и психологической науки, они помогают не только получать знания, но и успешно адаптироваться к жизни в современном обществе».

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