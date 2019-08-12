Право для школы. Группа компаний «Просвещение» реализует проект комплексной юридической поддержки образовательных организаций

Группа компаний «Просвещение» реализует проект комплексной юридической поддержки образовательных организаций



Приближающийся новый учебный год отмечен знаковой новацией в сфере образования. Группа компаний «Просвещение», которая в последние годы выступает в роли национального образовательного интегратора, запустила программу юридического сопровождения школ «Право Просвещения». Компания предлагает образовательным организациям комплексное обслуживание по всем правовым вопросам, связанным с административно-хозяйственной и учебной деятельностью, в круглосуточном режиме. По прогнозам компании, в перспективе сотрудничество с проектом юридической поддержки «Просвещения» должно более чем на треть снизить правовые риски для школ. Эксперты отмечают уникальность проекта и отмечают, что появление такой услуги свидетельствует о качественном развитии российской системы образования в направлении повышения правовой культуры взаимодействия с родительским сообществом и контрагентами.

Потребность в появлении подобного рода услуг назрела давно, говорят специалисты. По данным Росстата, в стране насчитывается более 45 тысяч школ, в которых работает порядка полутора миллионов учителей. Не секрет, что в сложные с юридической точки зрения ситуации образовательные организации и педагоги попадают регулярно. По данным Высшей школы экономики, с угрозами и различного рода давлением сталкиваются не менее 50% учителей. Масштабность проблемы подтверждает и статистка «Просвещения», согласно которой еженедельно в стране фиксируются 20 резонансных случаев, в которых так или иначе задействованы школы. При этом во многих ситуациях администрация школы и учителя не знают, к кому обратиться за грамотной, и главное быстрой юридической поддержкой.

«Безусловно, во многих образовательных организациях есть штатные юристы, — говорит генеральный директор компании «Право Просвещения» Наталья Фирсова. – Однако зачастую один специалист просто не в состоянии обеспечить все потребности школы в юридической поддержке, в связи с этим на рынке давно назрела потребность в организации, которая на профессиональном уровне возьмет на себя вопрос комплексного юридического обслуживания школ на аутсорсинг». Руководитель компании рассказала, что со своей стороны группа предлагает школам приобретение услуги правового сопровождения сроком на один год. После заключения договора образовательная организация предоставляет юридическому департаменту список учителей и административных работников, которые могут обращаться к юристам практически по любым возникающим вопросам в круглосуточном режиме. «Очень важна именно сервисная составляющая, ведь чаще всего возникающие проблемы, например, взаимоотношения с подрядчиками по ремонту школ, с родителями, надо решать быстро — поясняет Фирсова. – Мы предоставляем 150 высокопрофессиональных специалистов — юристов, которые консультируют образовательные организации в режиме 24/7».

В основном, как поясняют в группа компаний «Просвещение», юридическая поддержка школ будет развиваться в трех основных направлениях. Первое – помощь непосредственно школам, например, в случаях реорганизации или споров с контролирующими организациями. Второе направление затрагивает вопросы, касающиеся соблюдения прав и обязанностей педагогов и школы, в целом, в случаях неподобающего поведения родителей и учеников. К этой категории относятся, например, порча имущества или размещение в интернете материалов, порочащих честь и достоинство учителя.

«Вообще, поддержка педагогов и повышение престижа профессии учителя является одной из важнейших миссий нашей компании, и этого проекта в частности, — говорит Наталья Фирсова. – Еще одна глобальная цель, которую «Просвещение» ставит, взявшись за реализацию проекта «Право Просвещение» — освобождение учителей от рутинной и не связанной напрямую с их профессиональной деятельностью нагрузки».

Как считают эксперты, в перспективе реализация программы, разработанной ГК «Просвещение, выведет российскую систему образования на новый, гораздо более цивилизованный уровень развития в вопросах правоприменения и понизит градус недоверия между школами и родителями, которые неизбежно накаляется при любом громком и зачастую вовремя не прекращенном юристами конфликте.