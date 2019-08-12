Вибротрамбовочная техника Honker

На сегодняшний день в большинстве видов строительства не обойтись без трамбовки грунта. Наличие высоких технологий позволило значительно увеличить не только качество, но и скорость трамбовки поверхности, ведь для этого применяются специальные агрегаты – вибротрамбовки. Одним из лучших агрегатов для трамбовки поверхности является Honker, если денег на инструмент нет, воспользуйтесь услугой прокат вибротрамбовки. Эта модель используется при строительстве фундаментов, для трамбовки подвальных помещений, при строительстве бассейнов, а также возле опор бетонных конструкций.

Существует два вида вибротрамбовок Honker: электрическая и бензиновая.

Электрическая. Применяется для работы внутри помещений, так как этот вид не выделяет выхлопные газы. Кроме этого данный вид имеет низкий уровень шума, что позволяет работать более комфортно. Кроме этого среди главный преимуществ можно отметить то что этот агрегат не требует какой либо подготовки к проведению работ. Низкая цена по сравнению с другими моделями вибротрамбовок. На данной модели имеется место для установки направляющих колес.

Бензиновые вибротрамбовки. По сравнению с предыдущим видом этот имеет более высокую мощность. Такие агрегаты имеют высокую экономичность, а все потому что у данного двигателя высокая степень сжатия. Наверное, самым главным преимуществом является возможность работать при низких температурах. По сравнению с электрическими моделями такие не требуют подключения к электрическому питанию, поэтому площадь работы не ограничена.

Чтобы данный агрегат не подводил вас при работе, а также прослужил вам долгое время, следует помнить об обслуживании. Нужно помнить о чистоте воздушного фильтра и при необходимости его очистить или заменить. Перед началом работы следует достать фильтр и почистить его. Замена масла производится не больше чем 50 часов работы. Рекомендуется заливать масло в двигатель полусинтетическое, вязкостью 10W40. Помимо этого масло в редукторе следует менять каждые 250 часов. В качестве силового агрегата который приводит в действие вибротрамбовочную машину применяют двигатель Honda GX160. В 2011 году мотор был немного усовершенствован. Инженеры уменьшили шум при работе агрегата, вибрацию. При этом габариты данной марки остались такими же, потому вмешательство в изменение конструкции не требуется.

При своевременном обслуживании и замене всех жидкостей вибротрамбовочная машина Honker прослужить вам долго.