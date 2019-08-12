Введения строительного бизнеса в сети

Мы не первый год развиваем строительный бизнес в сети, пришла пора рассказать, как и какими средствами мы пользовались для создания и продвижения сайта и страницы в нашей социальной сети инстаграм.



Для создания сайта нам потребовалось несколько дней, а вот процесс продвижения начал занимать значительно большой период времени, на все ушло несколько месяцев, перед тем как мы стали получать новые заказы о загородном строительстве, ведь наша ниша является одной из самой прибыльной и авторитетной. Мы строим дома из бруса за очень короткое время до доступным ценам.



Публичный бизнес профиль в Инстаграм на строительную тематику принес результат по заявкам в несколько раз больше чем на досках объявлений.



Стоит учесть если вы решили завести свою страницу и постить к примеру обсуждения о стройке, то для анализа людей которые будут этим интересоваться, необходимо иметь дополнительные опции которые скрывает Инстаграм от новых профилей которые еще не достигли десяти тысяч подписчиков.



Для новых аккаунтов советуем купить подписчиков в Инстаграм, это очень важно, ведь качественная накрутка подписчиков в Инстаграм даст вам доступ для новых опций социальной сети.



Советуем также завести свой личный блог или сайт, на которым вы можете вести свою деятельность. Создание сайтов на заказ у наших партнеров сэкономит вам время и деньги. Наше предложение отлично подойдет если вы хотите свою посадочную страницу.



Стоит отметить что строительная тематика стремительно набирает оборот. За последние годы все больше людей стало интересоваться тем как построить дом, баню или большой и уютный гараж.

Instagram — это новый Facebook — по крайней мере, когда речь идет о младшей целевой группе. Если ваш продукт или услуга в первую очередь нацелены на молодежь, может пригодиться бизнес-аккаунт в Instagram.



Узнайте, как правильно настроить профиль Instagram и как создать подходящую стратегию. У нас также есть три примера хороших каналов запуска для Instagram.

Все картинки и видео созданы на Instagram и могут редактироваться с помощью различных фильтров. Это служит, с одной стороны, ретро-тенденцией, потому что фотографии и видео должны помнить записи Polaroid. С другой стороны, Instagram фокусируется, в частности, на мотивирующих изображениях, которые также имеют более очаровательный оттенок благодаря фильтрам.

Instagram служит более молодой целевой группе, поэтому бизнес-аккаунт — это отличная возможность, особенно если вы обращаетесь к молодым людям с помощью вашего продукта или услуги.