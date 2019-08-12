Все важное о шинопроводе

В наши дни шинопровод, является одним из элементов, без которых не может обойтись большинство потребителей страны. Ведь именно с его применением осуществляется на разные расстояния передача электроэнергии. Ранее для решения этих задач применялся кабель, но с момента появления шинопровода, отношение к нему изменилось.

Причины такого изменения в предпочтениях, кроются в особенностях шинопровода. Из-за высокого уровня потребления электроэнергии на промышленных предприятиях, а также стройплощадках, ее передача требует наличие дополнительной защиты. Применяемая же в случае проведения обычного кабеля изоляция неспособна полноценно обеспечивать должный уровень защиты.

Что такое шинопровод

Это изделие, по сути, является жестким каналом, используемым собственно для прокладки кабелей. Но подходит эта конструкция для прокладки не всех кабелей. Лишь тех, применятся, будут для передачи электричества до 1 кВ. Основным преимуществом, которым отличается шинопровод трехфазный, это хорошим уровнем устойчивости корпуса.

Наличие этого качества в принципе обосновывается особенностями его применения. Ведь он предназначен непросто, защитить проложенную линию электросети от влажности или химического воздействия. Его задачей, является также защита линии от механического и термического воздействия. Поэтому в последние годы, такие виды изделий применяются не лишь в промышленной или строительной сфере. Есть шинопроводы, которые применяются теперь и в жилых зданиях. Отличаются эти изделия не лишь эксплуатационными качествами, но и соответствующей маркировкой IP68.

Особенности монтажа шинопровода

Для выполнения монтажных работ используются металлические профили, а также системы фиксирующих метизов. Но прежде чем начинаются непосредственно монтажные работы, происходит составление монтажной схемы, в которой вносится информация о контурах прокладки и точек, где будет происходить установка шинопровода.

По окончании составления монтажной схемы, происходит подготовка помещения, в которой планируется проведение трассы. Во время этого процесса выполняются разрезы на стенах и полу, а также отверстия, в которых будет происходить крепление. После этого все подготовленные к будущему монтажу разрезы в помещении подвергаются защите от вероятности из загрязнения или механическим повреждениям. Только в таких условиях, и происходит непосредственный монтаж шинопровода.