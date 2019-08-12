Почему гниют пороги у машин?

Пороги у автомобилей – это самые уязвимые места в кузове. Причем неважно будет эта машина отечественного производства или зарубежного. Нет ничего удивительного в том, что со временем какие-то детали поддаются коррозии. Но чаще всего этот процесс начинается с порогов. Первые изменения вы можете заметить спустя пару лет после покупки авто. У машин старше десяти лет вероятность гниения порогов увеличивается в разы, если она не была перед этим оцинкована. Если совсем не предпринимать никаких действий, то в скором времени от кузова ничего не останется. Собственно, происходит гниение по причине воздействия агрессивной окружающей среды, использования некачественных материалов. Немаловажную роль играет время, чем старше машина, тем больше она будет изнашиваться. Помимо этого, арки и пороги могут гнить и изнутри. Вода с реагентами проникает внутрь и со временем проявятся следы коррозии на внешней стороне. Если не очищать систематически грязь из-под колес, арок, порогов, то скопившаяся грязь начнет этот процесс коррозии.

Устранить самостоятельно эту проблему вряд ли получится. Лучшим решением будет обратиться к профессионалам в своей отрасли https://arki-porogi.ru/porogi/ford На их сайте можно заказать консультацию. Они изготавливают пороги абсолютно на любые марки автомобилей, но чаще всего спросом пользуются пороги на Ford. Их готовые изделия будут уже оцинкованы, что избавит вас от других замен.

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