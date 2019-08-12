СТС-Кузбасс
СТС Кузбасс Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
  • Новости
    • previous arrow
      next arrow
      previous arrownext arrow
      Slider
  • О компании
  • Рекламодателю
  • Телепрограмма
Slider
Новости партнеров 12.08.2019

Почему гниют пороги у машин?

Пороги у автомобилей – это самые уязвимые места в кузове. Причем неважно будет эта машина отечественного производства или зарубежного. Нет ничего удивительного в том, что со временем какие-то детали поддаются коррозии. Но чаще всего этот процесс начинается с порогов. Первые изменения вы можете заметить спустя пару лет после покупки авто. У машин старше десяти лет вероятность гниения порогов увеличивается в разы, если она не была перед этим оцинкована. Если совсем не предпринимать никаких действий, то в скором времени от кузова ничего не останется. Собственно, происходит гниение по причине воздействия агрессивной окружающей среды, использования некачественных материалов. Немаловажную роль играет время, чем старше машина, тем больше она будет изнашиваться.  Помимо этого, арки и пороги могут гнить и изнутри. Вода с реагентами проникает внутрь и со временем проявятся следы коррозии на внешней стороне. Если не очищать систематически грязь из-под колес, арок, порогов, то скопившаяся грязь начнет этот процесс коррозии.

Устранить самостоятельно эту проблему вряд ли получится. Лучшим решением будет обратиться к профессионалам в своей отрасли https://arki-porogi.ru/porogi/ford На их сайте можно заказать консультацию. Они изготавливают пороги абсолютно на любые марки автомобилей, но чаще всего спросом пользуются пороги на Ford. Их готовые изделия будут уже оцинкованы, что избавит вас от других замен.

Работает команда достаточно оперативно. В течении 1-2 дня ваш заказ будет выполнен и готов к отгрузке. Сервис работает в г. Москва. На все изготовленные детали будет гарантия сроком полгода. Еще у них гибкий способ оплаты. Можете оплатить безналичным или наличным платежом.

Оставить комментарий

﻿

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
22-летний музыкант из Кузбасса стал призёром международного конкурса в Майами
Новая традиция на празднование Дня шахтёра появится в Кузбассе с 2020 года
В Кузбассе продолжается первенство по парашютному спорту
Первый в областной столице и Кузбассе аквапарк появился на территории базы отдыха «Березово»
В Тяжине прошла спартакиада Центров занятости Кузбасса

CATEGORIES

ДРУГИЕ НОВОСТИ

09-08-2019

В областной столице отмечается день физкультурника

09-08-2019

Знатоки строительной тематики поучаствовали в интеллектуальной игре «Лига первых»

09-08-2019

22-летний музыкант из Кузбасса стал призёром международного конкурса в Майами

09-08-2019

В Новокузнецке стартовал второй этап конкурса «Кузбасс объединяет нас»

08-08-2019

В Кузбассе продолжается первенство по парашютному спорту

08-08-2019

В Мысках прошёл национальный праздник Пайрам