Как выбрать салют для праздника и не ошибиться?

Салюты и фейерверки стали неотъемлемым завершением любого праздника: Новый Год, свадьба, юбилей, городское мероприятие и т.п. Главное на любом мероприятии – это безопасность и гарантия качественного салюта. В Минске такой можно приобрести в интернет-магазине https://spribabahom.by/.

В любом случае нужно обратить внимание на некоторые вещи перед покупкой фейерверков.

Посмотрите на упаковку. Она не должна быть разорванной или с признаками повреждений. Разводы на бумаге могут говорить о том, что пиротехника могла промокнуть.

На любой упаковке должен быть знать качества. Это дает гарантию того, что салют будет соответствовать стандартам качества. Также посмотрите срок годности и класс опасности. Они тоже должны быть указаны в обязательном порядке.

Обратите внимание на инструкцию на упаковке. Если товар заграничный, то обязательно должен быть перевод. Инструкция должна быть с подробными правилами техники безопасности и правилами использования пиротехники. Пока вы не изучите особенности и правила запуска, салютом лучше не пользоваться.

Покупайте пиротехнику в специализированных магазинах. У каждого должен быть сертификат соответствия продукции. Рынки и ларьки реже всего проверяют на предмет наличия специальных разрешений и документов. Поэтому остерегайтесь покупок в таких местах. Есть риск купить контрфактную продукцию. Не стесняйтесь спросить сертификат на продукцию. В первую очередь – это ваша безопасность.

Еще один совет – покупайте пиротехнику заранее. За несколько дней или недель, пока нет особого ажиотажа. Так у вас есть шанс получить консультацию у продавцов, и выбор будет намного больше. К тому же приобретая салюты в предпраздничный день вы можете хорошенько сэкономить.