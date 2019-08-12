Зачем нужны корпоративные ролики?

Корпоративные ролики – это достаточно современный способ презентовать себя, команду, идеи, компанию. Это своеобразный метод продвижения в целом вашего бизнеса. Видеоролик – хороший способ презентовать себя целевой аудитории и держать на должном уровне деловой имидж. Помимо этого, корпоративные ролики создают для того, чтобы оповестить своих коллег о нововведениях, технологиях. Таким образом их можно обучать и хорошенько замотивировать на работу.

В видеоролике о компании вы можете коротко и ясно рассказать потенциальному клиенту о себе, о своем продукте. Также важно зацепить, заинтересовать человека, чтобы он хотел обратиться именно к вам. Вообще видеопродукты сейчас очень популярны в интернете, особенно в социальных сетях. Именно там находится большое количество активной аудитории для многих сфер бизнеса. Взять туже сеть Instagram, она просто построена на видео. Кроме того, что ролик должен быть качественным, он должен вызывать эмоции, задать настроение, делать потенциального клиента ближе к вам.

Из основных задач корпоративных фильмов можно назвать следующее:

Представить себя или свою компанию широкой аудитории. Клиентам важно знать кто вы и как вы осуществляете свою деятельность. Это касается и акционеров, будущих сотрудников, конкурентов.

Мотивация сотрудников компании. Ролики такого плана помогут сблизить коллектив, поднять боевой дух и направить на работу по заданной траектории.

Одной из главных задач можно выделить – привлечение деловых партнеров.

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