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Новости партнеров 07.08.2019

Что нужно знать об уходе за автомобилем

Сейчас каждому автомобилисту стало проще находить нужные ответы на интересующие вопросы, касающиеся ремонта автомобиля. Вся информация, представленная на сайте https://avtotematik.ru посвященному этому аспекту, стала действительно лучшим пособием для многих владельцев транспорта. Но, несмотря на наличие этой информации, у большинства из них все равно, возникают проблемы с автомобилем.

Но причиной тому является не отсутствие у автолюбителей знаний, касающихся ремонта автомобиля. На самом деле, нередко, проблемы с автомобилем возникают из-за неправильного за ним ухаживания.

Частые ошибки

Сложно найти человека обожающего свой автомобиль, но при этом совершено не заботящегося о нем. Да, таких не бывает людей. Конечно, это хорошо, что человек следит за своим автомобилем. Но есть и такие автовладельцы, что в целях как можно лучше следить за своим транспортом, они тратят на это больше сил, чем того следует. Так, чего не следует делать, чтоб не нанести вред автомобилю своим усердным уходом?

Первой ошибкой совершаемой автолюбителями, обожающими своего железного коня, является мытье его водой, во время сильного мороза. Да, ситуации бывают разные. И грязный автомобиль вряд ли радости принесет много. Но это не значит, что в сильный мороз следует для борьбы с загрязнениями использовать теплую воду для мытья транспорта.

Второй грубой ошибкой, совершаемой малоопытными владельцами авто, является применение в его мытье щелочесодержащих моющих средств. Наносимые на лакокрасочное покрытие транспорта, эти средства быстро снижают его эксплуатационные данные. Удивительно, но многие даже опытные водители, неосознанно приносят вред кузову автомобиля в летний период. А именно когда оно нагретое под солнечными лучами, начинает подвергаться мытью холодной водой. Особенно негативно такое мытье сказывается на автомобиле, имеющем темный цвет.

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