Карта «Единая» поможет сэкономить на покупке топлива

Каждая транспортная компания постоянно ищет, способны снижения расходов, и увеличения за счет этого прибыли. И именно для достижения этой цели ими разрабатываются логистические решения, позволяющие в разы уменьшить расходы топлива. Но если ранее, это было действительно единственным способом, позволяющим хоть как-то держать в узде расходы на топливо. Сейчас появилась еще одно не менее эффективное решение.

Представляет оно собой топливную карту «Единая». Стать ее обладателем могут только юридические лица и ИП. Для того чтоб ее получить необходимо перейти на сайт, где после быстрого заполнения формы, время ее получения будет составлять считанные часы.

Преимущества наличия единой топливной карты

Обладая этой картой у каждого ее владельца, появляется возможность сократить расходы на приобретение топлива до 30%. Независимо от того, какой был АЗС в стране выбран для заправки транспорта, за каждый литр, владелец карты будет платить на 1 рубль меньше обычной стоимости. Кстати, покупать с ее применением можно горючее лишь лучших брендов. А это означает, что автомобиль не потеряет быстро свои эксплуатационные данные. Ведь хорошее горючее не вредит запчастям автомобиля.

Любая транспортная компания ежедневно сталкивается с необходимостью осуществления заправки горючим автомобили большим литражом, то уже первый день применения карты «Единая» приятно удивит выгодностью ее применения. Условия пользования этой карты не имеют скрытых аспектов. Тут все нюансы представлены клиенту в прозрачном виде. Поэтому принимая условия на пользование такой карты, каждый ее владелец в итоге, оказывается лишь в выигрыше. Ведь экономить средства всегда приятно, а в особо крупных размерах, приятнее в двойне. Поэтому неудивительно, что карта «Единая» стала одной из популярных среди ИП и юридических лиц.