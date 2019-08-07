5 ошибок веб-дизайна, которых следует избегать

Интернет — это очень высококонкурентное место. Поскольку очень много людей и компаний тратят деньги и время на цифровой маркетинг и SEO, пытаясь работать лучше, чем их конкуренты, и добиваться лучших позиций в Google и Яндекс. И перед вами встанет самая сложная задача, заставить пользователя выбрать именно ваш интернет-магазин, а не сайт вашего конкурента.

Учитывая сложность привлечения новых посетителей, вы должны продумать и сделать все возможное, чтобы удержать внимание посетителей вашего сайта. Но, к сожалению, многие совершаются неприятные ошибки, которые отталкивают потребителей.

Мы рассмотрим самые досадные ошибки в веб-дизайне.

1. Сайт работает слишком медленно

Почти у каждого есть смартфон в кармане, и Интернет стал синонимом мгновенного доступа к нужной информации. Пользователь должен иметь возможность быстро найти ответ в поисковой машине и за считанные секунды открыть ваш сайт.

Мы все избалованы скоростью и адаптивностью, и когда мы нажимаем на результат поиска и переходим на белую загрузочную страницу более чем на 3 секунды, это кажется нам вечностью. И возникает очень вероятность, что пользователь подумает «Хм, этот сайт нет так важен для меня» и откроет другой сайт.

Исследования показывают, что каждая дополнительная секунда, затраченная на загрузку страницы, обходится примерно в 10% пользователей, что огромно с точки зрения интернета (согласно этим данным — вы потеряете всех посетителей за 10 секунд).

Google также сказал, что согласно их опросу, более половины (53%) мобильных посетителей не будут загружать сайт, если он загружается более 3-4 секунд. Через 4 секунды почти наверняка они попробуют чтонибудь еще. Конечно, функциональные потребности большинства сайтов дают возможность загрузки менее чем за 3-4 секунды.

2. Слишком много всплывающих окон

У всех нас была неприятная попытка нажать на ссылку Google и перейти на страницу, которая, кажется, делает все возможное, чтобы помешать нам читать контент. Через две секунды нас засыпают всплывающие окна.

В сочетании с сообщением из браузера: «Этот сайт хочет отправлять вам сообщения», общий эффект — это наплыв полной чепухи, которая скрывает реальный контент, которого мы пытались найти. Единственный способ добраться до контента — закрыть каждое окно … Или попробовать в другом месте.

Использование всплывающих окон является спорной темой. Некоторые дизайнеры и рекламодатели значительно улучшили конверсию благодаря их использованию. Другие отказались от их использование (исследование, проведенное в 2018 году, показало, что 70% пользователей находили их раздражающими). Что бы вы ни решили, вы, вероятно, согласитесь с тем, что всплывающие окна часто сделаны очень плохо. Они могут иметь свои преимущества, но загрузка многих из них без учета желания пользователя быстро увидеть контент, скорее всего, заставит его закрыть сайт.

Что касается GDPR и файлов cookie, они являются законным требованием на всех сайтах. Но они могут быть представлены гораздо менее раздражающим способом.

3. Отсутствие мобильной версии

Как ни странно, в 2019 году некоторые веб-дизайнеры все еще рассматривают мобильную версию сайта как нечто побочное. Нередко можно найти сайт, где мобильная версия неупорядочена, не адаптивна, плохо отформатирована. Все это говорит о том, что веб-дизайнер не справился с работой, или вы не потратили достаточно времени, чтобы обратить внимание на детали.

Стоит помнить, что уделять внимание посетителям с мобильного устройства не является чем-то дополнительным. Это главная задача. В 2019 году более половины трафика приходится на мобильные устройства, что доказывает, что просмотр настольных компьютеров становится все менее частым.

В сочетании с изменением алгоритмов Google и Яндекса (индексация с мобильных устройств) у вас нет оснований пренебрегать мобильным интерфейсом на своем сайте. Веб-сайт с плохой мобильной версией может повлиять не только на SEO продвижение, но и на потребительский опыт, и это важно помнить.

4. Слишком много анимаций

Мы знаем: анимация выглядит великолепно. Ничто не говорит «я профессионально сделанный сайт» лучше, чем некоторые плавные эффекты, трансформации, появления и тому подобное. Они вдыхают жизненную силу в статичный и стерильный вид.

Однако анимация — это «специя», которую следует использовать осторожно и не переусердствовать. В идеале — это поддержит и привлечет внимание к важным действиям — но не будет перегружать внимание пользователя. Анимации при первом открытии сайта также являются хорошей идеей, но нельзя переусердствовать с эти. Проще говоря, анимация должна поддерживать функции и контент сайта, а не отвлекать от них.

5. Автоматический запуск медиа

Никакое обсуждение ошибок веб-дизайна не может пройти мимо упоминания об автозапуске медиа.

Сегодня многие сайта автоматически запускают видео. На многих страницах видео автоматически попадает в контент — и очень часто, это совершенно не имеет отношения к контенту. Это отвлекает, и сайт как- бы говорит: «Эй, я знаю, что вы нажали ссылку на статью о тенденциях дизайна, но не хотите ли вы посмотреть видео о благотворительном гала-вечере?»

Резюме

Все вопросы, обсуждаемые в этой статье, относятся к плохому UX-дизайну. Каждый элемент сайта должен рассматриваться с точки зрения его влияния на пользователя. Это помогает или мешает посетителю найти то, что он ищет. Сокращает или продлевает процесс, который пользователь должен пройти, чтобы перейти к желаемому действию.

Привлечение посетителей на ваш сайт — это немалый подвиг, и вы должны поощрять тех, кто просматривает его, уважая их потребности и время. Довольные пользователи могут стать вашими постоянными посетителями и вашими клиентами.

Источник: Ринго Дизайн