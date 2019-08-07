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Новости партнеров 07.08.2019

Карло Пазолини: история бренда и страна-производитель

«Карло Пазолини»: звучит по-итальянски. Однако за этим названием скрывается не европейский дизайнер, а российский бизнесмен Илья Резник. История бренда ведет отсчет с 90-х годов двадцатого века. За это время продукция Carlo Pazolini была признана европейцами, а также за океаном. Стильная обувь и кожаная галантерея утонченного дизайна выставляется в крупных торговых точках и маленьких бутиках, общее число которых – более 280. Илья Резник основал небольшой семейный бизнес, который за двенадцать лет превратился в целую международную корпорацию. Торговую марку вначале зарегистрировали в Италии, а уже потом – в нашей стране. Этот факт вносит некоторое непонимание, чей бренд Карло Пазолини: с одной стороны, у него русское происхождение, с другой – итальянские точки производства. Однако в 1997 году и наша страна начала выпускать продукцию этой фирмы.

Формула успеха

Для производства обуви с логотипом «Carlo Pazolini» компания выкупила две фабрики в Подмосковье. За три года российская доля всего товарооборота фирмы составила около 70%. Остальные 30 % по-прежнему заказывались в Италии. Тяжелая экономическая ситуация поздних девяностых привела к тому, что изготавливать обувь в России стало невыгодно: увеличились цены на сырье и пошив. Подорожание сырья подтолкнуло к переносу производства в Китай – «индустриальный цех» с дешевой рабочей силой. Удивляться здесь нечему, ведь такая тенденция прослеживается во всем мире. Сочетание итальянского имиджа, европейских цен и китайского производства привело к ошеломляющему успеху. Карло Пазолини – российский бренд, имеющий торговые точки в Европе и даже США. Кроме обуви фирма выпускает мужские и женские аксессуары: шарфы, сумки, ремни, кошельки, а также парфюмерную линию. Ежесезонные коллекции, соответствующие последним модным течениям, появляются благодаря сотрудничеству итальянских и русских дизайнеров. Маркетологи признали компанию лидером по производству и продаже обуви сегмента «accessible luxury», что переводится как «доступная роскошь».

Среди продукции фирмы выделяются три основные линии: 

  •  «Карло Пазолини» – делает ставку на модные новинки;
  • «Карло Пазолини Кутюр» предлагает эксклюзивные коллекции для мужчин и делает упор на комфорт;
  • «Адами» – царство прекрасного пола. Стильная, изящная и удобная обувь удовлетворяет все дамские капризы. 


Неожиданно в 2016 СМИ опубликовали информацию о банкротстве фирмы из-за больших долгов перед банками. Закрылась американская сеть, принадлежащая российскому ритейлеру. Дело о спорах с Альфа-банком рассматривал Британский суд, который наложил полуторагодовалый арест на топ-менеджера. Впрочем, по прошествии нескольких месяцев этот приговор был аннулирован. Название бренда все же пришлось сменить: убрали «Carlo», а «Pazolini» оставили. Это сделали для того, чтобы возобновить деятельность предприятия, ведь права на товарный знак находились в залоге у одного из многочисленных кредиторов. Укороченное название получил и сайт компании, где находится интернет-магазин. Официальные источники молчат о том, какая страна-производитель сейчас выпускает основную массу продукции фирмы: Китай, Испания или Италия. Как бы там ни было, коллекции Pazolini до сих пор пользуются успехом у модников.

О истории итальянской обуви в более широком смысле читайте в статье.

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