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Новости партнеров 07.08.2019

Информация для иммигрантов и эмигрантов онлайн

Когда человек планирует выехать из страны и уехать в другую, стоит все тщательно и продумано взвесить.

Так, планируя уехать за границу, важно понимать все особенности этого дела, сбора документов, получения разрешения на проживание в другой стране и т.д. Чтобы получить нужную информацию, можно воспользоваться официальными интернет источниками. Так, сайт www.migratsia.ru предлагает больше информации для тех, кто хочет выехать из России или въехать в эту страну.

Бывает так, что гражданину нужно приехать на какое-то короткое время. В некоторых случаях нужно оформить визу, получить сопроводительные документы и другое. Это может касаться моментов лечения, отдыха и т.д. А что делать, если планируется длительная поездка для работы, проживания и в будущем получения гражданства? В таком случае, нужно продумать все особенности. Рассмотрите законы страны. Убедитесь, что у вас есть все необходимое для подачи документов, получения вида на жительство и т.д.

К примеру, гражданин России решил посетить Хорватию. Это привлекательная страна, которая отлично подходит для туризма, развития бизнеса, работы и т.д. Но прежде, чем попасть туда, нужно понимать, что сделать это можно в случае наличия визы. Так как Хорватия не входит в Шенгенское соглашение, получить нужно хорватскую национальную визу. Если у гражданина уже есть шенгенская виза, он может въезжать, используя её. Визы могут быть разного типа, в зависимости от того, для какой цели посещается страна. Чтобы не было лишних проблем, стоит обратиться за помощью к специалистам и в посольство страны, которую собираетесь посетить.

Итак, быть иммигрантом или эмигрантом непросто. Важно знать много моментов и особенностей законодательства той или иной страны. Узнать все это можно на официальных интернет ресурсах и правильно использовать в своей ситуации.

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