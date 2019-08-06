Канат Ислам – единственный в мире казах, который смог выиграть Спартакиаду в Китае ни один раз

Канат Ислам – известный боксер, который смог добиться больших успехов, включая награды с Олимпиады, а также чемпионата мира по боксу, будучи гражданином Китая. Канат Ислам разбивал своих противников в составе «Астаны Арланс». Он выходил на ринг профессионального спорта, известен как The Kazah. Перед своим отъездом в Соединенные Штаты Канат Ислам дал небольшое интервью, в котором поделился о своей самой значительной награде. Он рассказал, для чего необходимо строить дом рядом с тренировочной базой.

На данный момент у него насчитывается около 18 боев. Какой из них оказался самым тяжелым? На самом деле, это последний. Спортсмен не может озвучить точную причину. Возможно, так повлиял климат или он плохо себя чувствовал, возможно, что-то не то съел. Однако на этот раз на ринге он был слишком медленным, недостаточно активным. Да, бой выиграл, но истинного удовольствия от выигрыша вовсе не получил. Какое количество времени уходит на подготовку к бою? Чаще всего подготовка к бою начинается за шесть недель до самого поединка. Однако после того, как он начал бороться за определенные титулы, то увеличил время подготовки до восьми недель. Иногда подготовки бывают очень тяжелыми. Стоит отметить, что канат ислам выжимает из себя все, что может.

В то время, когда спортсмен еще выступал за «Астану Арланс», то построил дом рядом с тренировочной базой. Это не слухи? Да, это правда. Спортсмен очень привязан к своей семье и к своим родственникам, старается их видеть как можно чаще, но, увы, во время сборов времени совершенно не хватает. После того, как дом был построен, он мог во время тренировки пробежать мимо своего дома и поздороваться со своими родными или же после тренировки мог просто зайти и попить чай домой. Это было довольно удобно. Также в своем интервью Канат Ислам поделился секретом относительно того, как можно отправить своего соперника в нокаут с первого удара. В данном вопрос главное – это техника. Еще в Китае тренер научил его данному приему. Главной задачей является точное попадание в цель. Но, все же, спортсмен никогда не делает ставку на нокаут. Если получилось, то это хорошо.

Какая из наград спортсмена самая дорогая для него? На самом деле самой памятной наградой является победа на китайской Спартакиаде. Олимпийские игры в Китае проходят раз в четыре года, победить на них довольно сложно. Благодаря Китаю он смог состояться не только как личность, но и как спортсмен. Канат очень благодарен своему тренеру. Он никогда не забудет свою родную землю.