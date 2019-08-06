Особенности проведения геологических работ в Санкт-Петербурге

Геологические изыскания — это комплексные мероприятия, которые помогут определить пригодность участка к дальнейшей застройке. Стоит заметить, что в Санкт-Петербурге такой вид работ является актуальным из-за особенностей здешней земли.

В целом, геология участка проводится в несколько этапов. Первый – полевой, основная цель которого добыть нужные образцы грунта и грунтовых вод для исследований. Второй – лабораторный. Здесь все полученные данные обработают и проанализируют.

Специфика питерских земель

Какие проблемы можно выявить, если провести геологию участка в СПБ и их значения для процесса строительства:

Торфяные грунты. Конечно, при современном подходе, ничего страшного здесь нет. Но для такого вида почвы понадобится особо мощный свайный фундамент.

Песчаники и глины. Именно они характерны для данного региона. А строить на такой почве весьма опасно, если вовремя не узнать.

Известняки. Это довольно твердый тип грунта. Но из-за мелких его частиц со временем он может просесть и привести к аварийному состоянию постройки.

Подземные воды. Известно, что Питер славится болотами. Вполне вероятно, что под выбранным участком скрывается подземный родник. Узнать об этом лучше заранее и провести необходимые процедуры.

Определяем стоимость работ

Главный вопрос, который ставит перед вами геология участка под строительство — цена в Санкт-Петербурге и сроки выполнения. Сказать об этом более конкретно можно лишь узнав требования заказчика. На стоимость влияют размеры участка и сложности работы. Как уже было сказано, СПБ отличается своими «проблемными» местами, работа с которыми принесет больше забот.

Можно лишь привести пример. Строительство двухэтажного коттеджа (с линейными размерами 10м x 12м) может обойтись вам в 35000 рублей (минимальная цена). Если брать во внимание проведение геологии на земельном участке под застройку многоэтажки (около 16 этажей) – стоимость превысит 300000 рублей.

Пожалуй, самым дорогостоящим для заказчика будет торговый центр. Допустим, 3 этажа и подземная парковка обойдутся, в плане геологических мероприятий, в сумму большую, чем 450000 рублей.

Как получить результат изысканий?

По окончанию мероприятий заказчик получит заключение квалифицированных геологов в виде отчета о проделанной работе. В этом документе, согласно действующему закону о градостроительстве, будет изложена информация об участке. Будут получены рекомендации по поводу фундамента застройки и необходимых материалов (наиболее целесообразных).