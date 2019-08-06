Преимущества бизнес профиля в Инстаграм

«Зачем использовать Instagram для своего бизнеса?» Когда мы говорим о социальных сетях с нашими клиентами, это общий вопрос, и некоторые компании по-прежнему пытаются понять преимущества использования учетной записи. Компания Instagram в своей веб-стратегии. Мы начнем с ответа на этот вопрос. Затем, как только вы убедитесь в полезности корпоративного аккаунта Instagram, мы покажем вам лучшие практики с помощью иллюстрированного руководства для вашей компании. Компания также преуспевает в Инста-игре!

1. Instagram имеет 1 миллиард пользователей



Instagram используют около 14% населения мира. Согласно Instagram, 80% пользователей используют хотя бы одну учетную запись, что составляет около 800 миллионов человек. Мы уверены, что один или несколько ваших клиентов являются его частью. Проще говоря, учетная запись компании Instagram позволяет вам развивать видимость вашего бизнеса в одной из наиболее часто используемых социальных сетей.

2. Вы гуманизируете свой бизнес



Ваш бизнес — это не просто имя, логотип и ассортимент продукции? Instagram, в первую очередь ориентированный на визуальное и человеческое восприятие, представляет собой социальную сеть, позволяющую сделать лицо вашего бизнеса более доступным для общественности. С такими функциями, как истории, вы можете выделить фото или видео с ограниченным сроком службы, что усиливает отзывчивость и оживленность вашего бизнеса.

Профиль компании Instagram позволяет вам выдвигать графическую идентичность вашей компании, чтобы лучше отличать вас от конкурентов. Например, в Digitad мы используем четыре цвета нашего логотипа, чтобы создать графическую тему, характерную для нашего корпоративного аккаунта в Instagram.

Как и на вашей странице в Facebook (владельцем которой является Instagram), у вас есть доступ к набору данных, например количеству просмотров ваших сообщений или посещений вашего профиля. Эта статистика поможет вам лучше понять вашу аудиторию и ее характеристики

Для новых пользователей сети предлагаем купить подписчиков в инстаграм, чтобы открыть все функции сети сразу. Существует много ращличных сервисов по подобным услугам, но мы настоятельно рекомендуем пользоваться теми сервисами которыми пользовались мы.

Да накрутка подписчиков в Инстаграм должна быть придельно качественной, поэтому рекомендуем пользоваться проверенными временем сервисами которые использовали мы.



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