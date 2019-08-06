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Новости партнеров 06.08.2019

Полушубок из овчины купить в Москве

нагольный полушубок из овчины

Первый полушубок из овчины появился в российской армии еще во времена Екатерины Второй. Применение теплой одежды из меха овчины было обусловлено суровыми зимами и частыми случаями обморожения солдат на дежурстве.

Полушубок мужской из овчины традиционно изготавливается из цельных кусков меха. Овчина зарекомендовала себя, как гипоаллергенный натуральный материал, который обеспечивает правильную терморегуляцию, защищает от суровых морозов в условиях даже крайнего севера. Полушубок из овчины армейского образца, представленный в нашем магазине, имеет воротник, который защитит шею и уши от холода и пронизывающего ветра.

Тулуп светлого цвета обладает прекрасными маскирующими свойствами в условиях заснеженных полей. Хотя изделие и имеет маркий белый цвет, но не вызывает трудностей с чисткой.
Многие могут отметить, что мужские полушубки из овчины сегодня потеряли свою актуальность, но это не так.

При таких недостатках, как большой вес изделия; высокая стоимость и возможные сложности с уходом, полушубок имеет ряд преимуществ:

  • высокая износостойкость. Внешний вид полушубка из овчины не испортится даже через десять лет после эксплуатации, в отличие от пуховиков;
  • высокая теплоизоляция. Немногие современные материалы могут похвастаться хорошей теплоизоляцией человека в неподвижном состоянии, например, на посту, зимней рыбалке;
  • не нарушается естественный теплообмен;
  • улучшение кровообращения благодаря использованию мягкого, натурального меха овчины.

Решив купить полушубки из овчины недорого, не стоит выбирать самую низкую цену. Покупая недорогой полушубок, вы можете столкнуться с рядом неприятных сюрпризов:

  • изделие изготовлено из лоскутков меха, что ухудшает теплопроводность;
  • шлифованный мех без последующей окраски достаточно быстро пачкается, а также снижаются эксплуатационные свойства кожи без окраски.

Полушубок из овчины – уникальная вещь, которая не даст замерзнуть даже при экстремальных морозах до -50 градусов, но в тоже время не будет сковывать движения и вызывать дискомфорт.

Современные магазины с военным обмундированием все чаще предлагают одежду, которая далека от идеала и не спасет при сильном морозе, но наш военторг в Москве предоставляет лишь качественную одежду, которая соответствует всем ГОСТам. Представленная зимняя одежда не подведет вас в суровые зимние дни, будь вы на охоте или рыбалке.

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