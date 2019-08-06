Тосмур — уголок зеленого рая.

Тосмур – район, где преобладают недавно возведенные жилые комплексы. Основным преимуществом Тосмура являются живописные ландшафты, окружающие поселок и его превосходная экология. Рощи лимонных и апельсиновых деревьев, протекающая через поселок река с ухоженными набережными, множество парков — все это превращает Тосмур в настоящий рай. Здешняя недвижимость особенным спросом пользуется у иностранных граждан, высоко ценящих прекрасную развитость местной инфраструктуры и спокойствие курортного городка.

Тосмур расположился у подножия хребтов Тороса в шаговой близости от моря. На востоке к нему прилегает район Кестель, на западе – Оба. Отменного качества дороги и регулярно курсирующие автобусы позволяют добраться до исторического центра Алании за 10-15минут.

Пляжи Тосмура песчаные и считаются одними из наилучших на все аланийском побережье. Климат здесь мягкий с умеренно жарким летом и комфортной зимой. Даже в зимнюю пору снег можно увидеть только на горных вершинах. По всему побережью поселка раскинулась набережная, скрывающаяся в тени многочисленных деревьев и радующая глаз множеством ярких клумб.

В поселке отлично развита сеть супермаркетов, имеются аптеки, многочисленные кафе и развлекательные центры. То есть тут есть все, чем может порадовать отдыхающих курортный поселок.

Стоимость недвижимости в новых комплексах Тосмура несколько выше, чем в более удаленных от центра районах. Однако апартаменты, относящиеся к категории вторичного жилья, здесь можно приобрести вполне недорого. Поэтому нередко иностранцы предпочитают покупать тут квартиры для последующей сдачи в наем. Данное вложение является хорошей инвестицией, поскольку жилье в Тосмуре востребовано в любую пору года. Кроме того поблизости нет промышленных предприятий, что благотворно сказывается на экологической обстановке района.

В последнее время особенной популярностью пользуются апартаменты, расположенные в недавно возведенных комплексах Тосмура. Кроме того, застройщики предлагают заинтересованным покупателям отличного качества, полностью обустроенное жилье, делая при этом хорошие скидки. Кроме стандартного уже для Турции набора (хамам, фитнес-центр, бассейн), в комплексах нередко имеются солярии, беседки, теннисные корты и специальные бассейны для детишек. Близость центра Алании и возможность сдачи недвижимости в аренду на курортный сезон, делает жилье в Тосмуре весьма популярным. Покупка апартаментов на побережье — крайне выгодное вложение, позволяющее не только обеспечить себе комфортный отдых, но и дающее прибыль от сдачи в наем купленного жилья.