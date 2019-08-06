Розетки и выключатели Гира — прогресс современных технологий

Свое начало немецкая фирма берет с 1903 года. Два брата Густав и Рихард Гирзипен основали небольшой бизнес, который постепенно перерос в целое производство. Сегодня большой спрос на электропродукцию не только для квартир и жилых зданий, но и для школ, больниц, садиков и тому подобное.

Кто не мечтает об «умном доме», где можно всем управлять через гаджет? Команда специалистов больше века заботится о комфорте и уюте своих клиентов. Квалифицированные профессионалы выпускают уникальные и качественные электророзетки и переключатели. Они порадуют вас не только своими функциями, но и оригинальным дизайном. Приборы станут приятным и недорогим дополнением в любом помещении. Можно купить с более сдержанным и классическим оформлением, или же сделать акцент на ярком приобретении.

Розетки и выключатели гира: виды и особенности

В ассортименте электророзеток данного бренда выделяют:

информационные — функционирование которых зависит от компьютера, телефона или телевизора;

электрические — работают непосредственно от сети. В комплекте есть защита от детей, крышка предотвращающая попадание воды.

В магазине можно найти огромное разнообразие продукции разного цвета (от обычной цветовой палитры до имитации металла и дерева) и материалов (пластик и металл).

В наличии имеются такие электровыключатели:

Терморегуляторы (изменяют и контролируют температуру помещения)

Регуляторы поднятия и опускания жалюзи

Диммеры (регулируют яркость освещения)

Кнопочные выключатели

Электроизделия обладают подсветкой, что дает возможность без проблем найти их в темноте.



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