Картины неизвестных художников часто являются настоящими шедеврами.

Наряду с тем, что картины великих мастеров вызывают восхищение, существует много картин неизвестных художников, притягивающий взгляд. По какой причине имена мастеров остались неизвестными, сегодня вряд ли удастся узнать. Частная картинная галерея IKONA RUSSIA на своем сайте представляет ряд таких картин.

Не исключено, что кто-то из безымянных художников намерено скрывал свое имя. Может быть, он не хотел критики или скрывал свое социальное положение. Иногда художники не называли себя из-за своего высокого статуса, чтобы не привлекать внимания окружения к своему увлечению. Но также часто создавали художественные шедевры люди из низких слоев общества, которые не имели на это права. Другими словами определенный исторический период мог быть просто не благосклонным для конкретных людей — авторов удивительно красивых картин, которое сохранило для нас время.

Сегодня историки стремятся раскрыть тайны создания определенных картин. Иногда это им удается. Как результат под картиной появляется имя ранее неизвестного художника. Однако такой процесс требует многолетних усилий. К сожалению, поиски далеко не всегда заканчиваются успехом. Большинство работ так и не становятся авторскими. Но красивые картины не теряют своей значимости, даже если они написаны неизвестным автором. Работы становятся культурными ценностями в мировых музеях, при этом приобретая определенный шарм тайны, которую хочется всегда разгадать.

Выставки картин не известных художников всегда привлекают множество посетителей. Они организовываются во многих известных музеях. Подобные экспозиции позволяет обычным зрителям расширить свои представления о многообразии художников конкретного времени.

Большое количество картин неизвестных художников датируется XVII-XIX веком. Российские шедевры часто были написаны самоучками, провинциальными и усадебными живописцами, а также крепостными художникам. По понятным причинам властители тех времен с удовольствием приобретали такие картины, но увековечивать имя художника не собирались. В уникальном творчестве неизвестных художников прослеживается все богатство и многообразие жанров художественной культуры. Работы поражают многообразием жанров. В выставленных на выставках коллекциях можно встретить портреты императоров, детей, купцов, духовных лиц. Также представлены изображения исторических событий и пейзажи.