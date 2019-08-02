Особенности профессии тренер по плаванию

Тренер по плаванию – профессия, требующая специальной подготовки.

Для того чтобы стать тренером по плаванию необходимо иметь многолетнюю специальную подготовку и практику. Как правило, хорошими специалистами становятся люди с высшим специализированным образованием и бывшие спортсмены. Тренер по плаванию переподготовка дистанционно проводится с целью осваивания новых методик обучения.

В Московском институте по повышению квалификации и профессиональной переподготовки специалистов можно повысить квалификацию в течение четырех месяцев. Программа обучения позволит более грамотно передавать свои знания и опыт.

Кроме своих непосредственных обязанностей тренер по плаванию должен обладать и другими навыками и умениями. В частности он должен быть хорошим педагогом и уметь пользоваться различными методиками воспитательно-организационной работы. Это очень важно, если он работает с группами детей, ведь очень часто для достижения хороших результатов воспитанниками требуется психологическая поддержка тренера. Специалист должен в совершенстве знать правила безопасного поведения на воде, а также санитарно-гигиенические нормы, которые предъявляются к содержанию бассейна.

Все свои знания тренер по плаванию должен применять на практике. К примеру, он обязан при необходимости оказать первую медицинскую помощь. Иногда может возникнуть необходимость вытащить пострадавшего спортсмена из воды, после чего привести его в сознание.

Основной задачей тренера по плаванию является раскрытие способностей воспитанников. Он обязан научить спортсмена на максимальном уровне использовать возможности и ресурсы организма. Кроме того он учит правильно распределять нагрузки. Благодаря использованию специальных упражнений немаловажное значение играет также психологическая подготовка будущего спортсмена. Тренер должен уметь внушить веру в собственные силы и настроить на победу.

Работа тренера по плаванию требует больших физических и эмоциональных нагрузок. Поэтому выбирая ее, нужно быть уверенным в своих природных качествах. Прежде всего, тренер должен демонстрировать профессионализм и уверенность каждую минуту в процессе тренировки.