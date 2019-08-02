Келтикан – эффективное от невропатии и невралгии.

Невропатии и неврологии относятся к патологиям, способным причинить человеку большое количество неудобств. Очень часто причины их развития связаны с хронической усталостью и неправильным питанием. Такие расстройства могут возникать при недостатке в организме важных микроэлементов: фосфора, калия, магния. Восполнить баланс необходимых соединений способен препарат Келтикан, который можно приобрести здесь https://keltikan.ru/.

Лекарственный препарат относится к группе БАДов. В его составе содержатся растительные компоненты Форма выпуска – таблетки. Эффективность средства доказана при лечении невралгии, но при этом рекомендуется использовать его в качестве вспомогательного лекарства. Разрешается употреблять таблетки в целях профилактики.

Входящий в состав Келтикана уридинмонофосфат восстанавливает поврежденные нервы. Благодаря витамину B12 и фолиевой кислоте нормализуется метаболизм нейронов. Такое комплексное воздействие составляющих компонентов позволяет успешно бороться с болевыми ощущениями. Келтикан — это средство, которое не содержит глютен и лактозу, в нем отсутствует консерванты и вещества животного происхождения.

При использовании препарата происходит интенсивное насыщение крови микроэлементами фосфатной группы. Кроме того средство способствует быстрой регенерации нервных окончаний аксонов и подавляет воспалительные процессы в мягких тканях

Перед применением препарата обязательно следует проконсультироваться с врачом. Капсулы принимают внутрь и обильно запивают водой. Курс лечения составляет 10 дней, но может быть продлен по рекомендации врача. Дольше 25 соток использовать таблетки для лечения нельзя, в противном случае могут возникнуть судороги, и возникнет гипервозбудимость. В сутки разрешается принимать не более 4 капсул в 2-3 приема.

Лекарственный препарат разрешается к применению с 5 лет, но при этом доза определяется индивидуально с учетом массы тела ребенка. При беременности лечение может проводиться только во 2-3етьем семестре под строгим контролем врача. Для пожилых людей ограничений нет.