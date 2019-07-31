Любая покупка недвижимости — это важный и опасный шаг, ведь в именно этой сфере притаилось множество мошенников. Не зря же, наиболее частые и опасные махинации происходят именно с недвижимостью. Чтобы обезопасить себя от мошенников, стоит проверить все документы. Подробнее узнать, как самостоятельно проверять квартиру на обременения можно по этой статье.

Как обезопасить себя при покупке недвижимости

Каждый, кто решит купить себе недвижимость, обязан подойти ко всему делу с особой ответственностью. Такой подход необходим, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с приобретенным жильем.

Несмотря на то, что на самой сделке присутствуют юристы и нотариусы, стоит предварительно самостоятельно убедится в состоянии жилого помещения. Для этого покупатель может попросить у продавца следующие документы на квартиру: