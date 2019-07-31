Элитные покрывала DANTELA VITA всегда становятся настоящим украшением спальни.

Турецкий бренд DANTELA VITA производит текстильную продукцию высокого качества. Большим спросом пользуются покрывала, которые можно приобрести на сайте xaba.ru. Главными привлекательными изделий является оригинальная отделка и идеальное качество пошива.

Выбрать подходящее покрывало от турецкого производителя не составляет сложности. Изделия представлены в расширенной цветовой гамме. В соответствии с вкусовыми предпочтениями можно выбрать модели с нежными и воздушными оттенками или же изделия насыщенных, ярких тонов. При выборе покрывала обязательно следует ориентироваться на размер кровати. Кроме того выбранное изделие обязательно должно гармонично сочетаться с интерьером.

Материалы, применяемые для пошива покрывал отличаются экологической чистотой и соответствуют всем европейским стандартам. Изделия производятся в широкой линейке размеров и характеризуются продолжительным сроком службы

Наиболее часто используются следующие виды материалов:

Шелк, который отличается превосходными декоративными качествами. Изделия очень комфортны при использовании жаркие дни.

Натуральный хлопок, отличающийся огромным разнообразием плетений, дизайнов и расцветок. Такое покрывало гарантирует повышенный комфорт в летние месяцы.

Гобелен, характеризующаяся пестрыми рисунками, которые подчеркивают оригинальность интерьера и самобытность обстановки при применении этно-стилей.

Изысканно смотрятся покрывала на кровать из атласа с отделкой из кружев, воланов и рюш. Такие изделия – оптимальный вариант для подарка. Очень часто такие покрывала входят в подарочные комплекты для спальни вместе с другими постельными принадлежностями и текстилем.