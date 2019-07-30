Принцип работы физической охраны и ее разновидности

Какая бы безопасная не была страна, никто не может чувствовать себя полностью защищенным. В мире существует множество психов, которые не только могут нанести вред имуществу, но и навредить хозяину. Особенно о безопасности стоит позаботиться россиянам и владельцам бизнеса, ведь согласно статистическим данным, больше половины не чувствуют себя в безопасности даже находясь дома. Чтобы обезопасить себя и свой бизнес обращаются в компанию “Цезарь Сателлит”, которая занимается физической охраной. Подробнее узнать об этом можно на официальном сайте https://www.csat.ru/business/perimetr/.

Разновидности физической охраны

С появлением нового современного оборудования, многие предприниматели предпочитают техническую охрану. Такой вид защиты намного дешевле, но так ли он эффективен, как думает большинство?

Естественно, если сравнивать одного охранника на весь магазин, то преимущества технической охраны будут явно заметнее. Но даже один реальный человек способен отвлечь предполагаемого преступника, пока за это время работник сможет оповестить службу безопасности по тревожной кнопке.

Физическая охрана объекта отличают в зависимости от специфики работы предприятия. Каждое отдельное предприятие может выдвигать свои обязанности, к которым зачастую относятся:

Постоянная охрана объекта.

Дополнительное сопровождение ценных вещей.

Контроль вверенной территории.

Охрана людей и объекта во время проведения массовых мероприятий.

Кроме того, в зависимости от типа объекта и обязанностей применяют различные способы и виды физической охраны. К ним относят:

Контроль на пропускной системе. В этом случае охрана проводит проверку лиц, которые находятся непосредственно рядом с объектом. Кроме того, в обязанности охранников также входит просмотр территории по всему периметру. Охрана объектов особой важности. Данная разновидность нацелена на защиту объекта от чрезвычайных ситуаций. В качестве дополнительного оборудования, система оснащена техническими аппаратами защиты и слежения.

Представленные две разновидности физической охраны наиболее часто применяются на различных предприятиях. Подробно об остальных возможностях физической охраны можно узнать на представленном выше ресурсе.