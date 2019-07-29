Заказ авиабилетов для командировок больше не будет вашей заботой!

Многие российские компании уже давно перестали самостоятельно бронировать авиабилеты для своих сотрудников, отправляющихся в зарубежную командировку. Такое решение обусловлено особенностями работы современных российских и иностранных авиакомпаний, которые регулярно предоставляют возможность покупки билетов по чрезвычайно низким ценам.

На мониторинг таких предложений уходит достаточно много времени административного персонала компании. Поэтому разумнее доверить этот процесс организациям-посредникам, использующим системы автоматизированного поиска и бронирования билетов. Примером такой компании является бизнес тревел агентство https://zcts.ru/.

Преимущества стороннего бронирования авиабилетов

Решив воспользоваться услугами бизнес агентств, клиенты данных организаций могут рассчитывать на такие преимущества:

Оптимизацию расходов на покупку корпоративных авиабилетов. Бронирование и заказ билетов через бизнес-трэвел агентства позволяет осуществлять поиск наилучшего варианта по всем российским и иностранным авиакомпаниям. К тому же используемые системы поиска позволяют находить наилучшие варианты как с пересадкой, так и без нее. Такая услуга позволяет найти наиболее подходящий маршрут с точки зрения не только финансов, но и времени.

Корпоративные скидки. Заключая договор с агентствами, российские компании могут рассчитывать на корпоративное обслуживание, предусматривающее участие в специальных программах лояльности и акциях. Корпоративные клиенты могут всегда рассчитывать на оформление билета со скидкой.

Комплексное обслуживание. Бронирование авиабилетов – это лишь одна из множества сервисов, которые предлагают современные агентства делового туризма. В сферу услуг этих компаний также входит: транспортное обслуживание, организация трансферов, конференций и командировок, разработка трэвел-политики, визовая поддержка и т.д.

Как работает автопоиск авиабилетов

Современные системы автопоиска подходящих рейсов предоставляют возможность находить наилучший вариант с точки зрения сразу нескольких параметров: бюджета, времени и логистики. Такая возможность обусловлена тем, что в базе данных систем поиска хранятся сведения об услугах порядка 900 международных авиакомпаний (в том числе и популярных лоу-костов), которые занимаются продажей авиабилетов.

При этом пользователи могут рассчитывать на максимальную оптимизацию поиска путем указания основных принципов тревел-политики, требуемого класса обслуживания, размера минимального тарифа и точного времени отправления. На основании этих данных будет рассчитан наилучший вариант билета в любую страну мира.

Для детализации поиска можно указать и множество других нюансов. За счет этого обеспечивается максимальная экономия времени административного персонала компании и сокращение затрат на авиаперелеты, трансферы до отеля, проживание и т.д.