Какое выбрать увеличение?

При покупке оптики для профессионального использования возникает вопрос: как правильно выбрать увеличение для комфортной работы и защиты зрения. Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаем разобраться в существующих системах увеличения в бинокулярных лупах – рассмотреть особенности и преимущества каждой.

Система Кеплер или призматические лупы

Бинокуляры системы Кеплер обеспечивают большое увеличение – х6. Такой эффект достигается благодаря тому, что устроена призматическая система по принципу астрономического телескопа Кеплера. Расстояние между линзами сокращено, кроме большого увеличения система Кеплер гарантируер высокую четкость и яркость, а также чистоту и реалистичность картинки. Из особенностей – большой вес, ограничение в свободе движений, меньшая глубина резкости.

Система Галилея или телескопические лупы

Эта оптическая система состоит из объективной выпуклой линзы и окулярной вогнутой линзы, обеспечивает реалистичное и максимально четкое изображение. Бинокуляры Галилея захватывают широкое поле обзора, поддерживают большую глубину резкости и позволяют двигаться вперед-назад, удерживая объект в фокусе. Такая система дает полную свободу движения доктору в процессе работы с пациентом.

Максимальная кратность увеличения луп Галилея – 3.8 раз. Из преимуществ системы – компактность, небольшой вес, комфортность использования в течение всего дня.

Какую систему выбрать – Кеплер или Галилея?

Выбор будет напрямую зависеть от особенностей зрения и специфики выполняемой работы. Чтобы понять, какая из систему бинокуляров лучше всего подойдет для вас, следует попробовать обе.

При выборе воспользуйтесь следующими рекомендациями:

Начинающим свою практику стоматологам лучше использовать оптику с небольшим увеличением – максимум трехкратным. В этом случае мышцы не будут испытывать сильную нагрузку и стресс, а глаза смогут быстро привыкнуть к использованию бинокулярных луп.

Если в работе приходится использовать бинокуляры в течение всего дня, оптимальный вариант – это система Галилея, так как она легкая и мобильная.

Для специальных работ в течение нескольких часов, когда требуется максимальное увеличение, лучше подойдет система Кеплер. Многие стоматологи предпочитают использовать для повседневной работы лупы с увеличением х2.8, а для сложных процедур применяют систему Кеплер с увеличением от х3.5.

Обратите внимание, что чем выше увеличение, тем ниже глубина резкости и тем меньше поле зрения. При уменьшении глубины резкости врач вынужден долгое время находиться в одном положении – это ограничивает движения и со временем может вызывать боли в спине. При выборе имеет смысл проанализировать, какой параметр имеет большее значение. Для пример, при проведении эндодонтического лечения или реставрации потребуется более высокое увеличение от системы Кеплер, для работы стоматолога-гигиениста или пародонтолога важнее большое поле обзора с увеличением от системы Galilean

Это базовые рекомендации, на которые можно опираться при покупке бинокулярных луп. Больше информации об особенностях каждой из систем оптики можно получить у специалиста компании DentOptics. Вы можете вызвать эксперта по эргономике из команды ExamVisionRussia прямо к вам в клинику или на рабочее место, чтобы получить развернутую консультацию и демонстрацию бинокулярных луп ExamVision. Наши сотрудники помогут подобрать оптимальное увеличение и систему бинокулярных луп конкретно для ваших нужд.

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