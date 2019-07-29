Что входит в расчётно-кассовое обслуживание

Расчётно-кассовое обслуживание – это крайне популярна услуга среди предпринимателей и юридических лиц. Речь идёт о некотором комплексе банковских услуг, который позволяет контролировать финансовые потоки: снимать средства, переводить таковые, оплачивать счета и так далее. Более детально о тарифах на обслуживание расскажет ссылка https://rkobiz.ru/banki/expert-bank/.

Требования к расчётно-кассовому обслуживанию и порядок такового регулируются законом, который говорит о том, что большая часть операций должна проводиться безналичным способом. Даже если этот момент не является обязательным, то стоит прислушаться к веяниям рынка. Они указывают на то, что сложно удержаться «на плаву», если игнорировать потребности населения и сложившуюся ситуацию.

В процедуру открытия расчётного счёта обычно входит следующий перечень операций:

сбор необходимого пакета документов;

непосредственное открытие счёта;

ведение расчётного счёта;

совершение операций в рамках программы.

К числу наиболее популярных и востребованных услуг можно отнести:

интернет-эквайринг (приём карт банка для проведения оплат в сети);

валютный контроль (характерно для крупных компаний, имеющих зарубежных партнёров);

зарплатный проект (перечисление средств сотрудникам фирмы);

корпоративные карты (для расходов компании);

самоинкассация (перечисление выручки на личный счёт посредством карт через банкомат);

мобильный банк и интернет-банкинг (обеспечивают удалённый доступ к счетам и широкий ряд уникальных возможностей).

К выбору финансовой организации для расчётно-кассового обслуживания следует подойти предельно внимательно. Желательно доверять проверенным и надёжным представителям рынка.