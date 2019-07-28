Где провести время в Газипаша Алания?

Газипаша является небольшим городком, который находится всего в сорока километрах от Алании. Стоит отметить, что этот город начал свое активное развитие относительно недавно. Все дело в том, что именно тут построили новый аэропорт, который стал толчком к развитию нового Турецкого поселения. Конечно же, жителям Алании намного удобнее теперь пользоваться именно новым аэропортом, чтобы не тратить время на дорогу до Антальи.

Газипаша сегодня.

На сегодняшний день в этом городе очень редко встречаются иностранцы. Здесь все еще находится царство для местного населения, однако в скором времени, как подчеркивают эксперты, ситуация изменится в сторону туристической.

Здесь, как и по всей территории Турции, отличные климатические условия, чистое море, а сам город достаточно быстро развивается. Все это — благоприятные тенденции для того, чтобы поселение полюбилось среди туристов и путешественников.

Однако, уже сегодня в Газипаша можно купить недвижимость. Более того, учитывая не широко распространенную популярность этого направления, стоимость жилья на морском побережье тут обойдется достаточно дешево. Однако, такая тенденция будет сохраняться ровно до тех пор, пока не начнется более активное заселение и развитие туристической отрасти.

Сейчас это небольшой и уютный район, в котором можно найти виллу в закрытом жилом комплексе.

Где провести время в Газипаша?

Конечно же, покупая недвижимость в незнакомом городе, хочется узнать о нем как можно больше. Самым известным местным пляжем является песчаный Селинус. Это отличное место для отдыха, в котором есть все самое необходимое для комфортного морского отпуска.

Кроме того, в самом городке уже достаточно развитая инфраструктура. Тут есть:

Благоустроенный парк с зеленой зоной, а также аккуратная набережная.

Доступные для каждого барбекю беседки с каменными мангалами.

Множество магазинов со всеми нужными приспособлениями для пикников.

Продуктовые лавки и рынки.

Места для активного отдыха. Например, спортивные развлечения на воде, вроде скутеров, горок, лыж и «бананов».

Кафе, рестораны, бассейны, игровые площадки для детей и многое другое.

Местный пляж заканчивается тем, что упирается в монументальные скалы и горы, спускающиеся прямо в море. Несмотря на то, что недвижимости тут еще не особо много, покупать ее все равно стоит через специальные агентства.

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