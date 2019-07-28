Развитие рынка соли в Российской Федерации

Российский рынок соли в России растет очень медленными темпами. Прирост составляет от семи до десяти процентов. Более тридцати процентов – импортная продукция на российском рынке. Экспорт соли составляет небольшой процент, который постоянно увеличивается.

Соль на рынке представлена как неочищенная и очищенная, морская, мелкого и среднего помола, йодированная, чистая. Более 80% производства приходится на молодую соль, а на втором месте располагается выварочная.

Соль широко применяется в различных областях промышленности:

Производство консервов – переработка овощей, грибов, рыбы;

Пищевая промышленность – в качестве специи к пище;

В производстве древесины и клея;

Для безопасности дорожного движения;

В химической промышленности – получение иных веществ;

Обработка кожи и меха;

Медицина;

Металлургия;

Как показывает анализ рынка, сейчас появились благоприятные условия для развития данного сегмента рынка. При запрете ввоза украинской соли российские производители повысили процент выпуска продукции, начали модернизацию производства, расширения площадей. Объем вложений при этом составил около десяти миллиардов рублей.

Производство соли по регионально распределилось таким образом:

Оренбургская область – 50%;

Иркутская область – 32%;

Астраханская область – 15%;

Крупнейшими производителями данной продукции являются:

ООО Руссоль. ОАО Тыретский Солерудник. ООО ДКРНТ. ООО АСК. ООО Кемпендяйская солевая компания.

Проведенное аналитической компанией Alto Consulting Group (ACG) исследование рынка соли в РФ позволяет говорить о том, что импорт данной продукции сокращается в результате введения санкционной политики. Крупнейшими импортерами соли в Россию являются:

Белоруссия – 48%;

Казахстан – 20%;

Турция – 12%;

Известными поставщиками соли на российский рынок стоит назвать:

KOYUNCU AKARYAKIT INS SAN VE TIC A.S. – 23 тонны. ESCO-EUROPEAN SALT CO., GMBH amp; CO. KG – 20 тонн продукции. AKZO NOBEL SALT A.S. – 19 100 тонн.

Следуя анализу рынка импорта и экспорта соли в России: https://alto-group.ru/otchot/analiz-importa-eksporta/1084-import-i-eksport-soli-v-rossii-v-2018-g.html, благоприятные условия складываются для экспорта соли. Средняя годовая цена была снижена – это положительно сказалось на продажах Украине и Казахстану.

Крупные партии были экспортированы:

Оренбургской областью – 70%;

Ростовской областью – 15%;

Москвой – 7%;

Основные каналы сбыта – Казахстан – 60%: Украина – 25%: Азербайджан – 8%.

В то же время розничная торговля активно растет. Розничная торговля на 25% реализована в Москве: на 17% в Дагестане: на 7% в Тюменской области.

В производстве и сбыте продукции у российских компании свои налаженные каналы. А в результате политики санкций доля импортной соли на рынке России стремительно уменьшается.

Источник: компания Alto Consulting Group (ACG) — https://alto-group.ru/