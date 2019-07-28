Яремче — отдых в украинских Карпатах

Яремче или Яремча — небольшой курортный городок в Карпатах, что на Украине. Сюда приезжают не только любители активного образа жизни и горнолыжного спорта, но и те, кому по нраву великолепные пейзажи этой местности. А посмотреть здесь действительно есть на что. Городок располагается в живописной долине реки Прут и является одним из наиболее известных курортов Западной Украины.

Спортивный отдых в Яремче

Поехать в этот город стоит тем, кто жить не может без адреналина и высоких скоростей. Спортсмены и просто почитатели активного отдыха непременно придут в восторг от горнолыжных трасс, подходящих для лыжников и сноубордистов. Также отдых в Яремче понравится любителям конных и велосипедных прогулок, альпинистов разной степени подготовленности и тем, кто любит сплав по горным речкам.

В самом курорте имеется всего лишь две трассы, которые подходят в большей степени для новичков. На них нет резких перепадов высот, а их продолжительность весьма скромная. Однако совсем рядом располагается Буковель, куда можно добраться по скоростной канатной дороге.

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Достопримечательности курорта

Организаторы дают возможность местным жителям посмотреть средневековые замки, музеи, старинные деревянные церкви, а также походы по тропам Довбуша, где отдыхающим предлагается повторить легендарный путь повстанцев Олексы Довбыша. Стоит посетить и впечатляющие водопады «Девичьи слезы» и «Пробой».

Отдельно стоит упомянуть о Гуцульском базаре, знаменитом не только в этих местах, но и далеко за их пределами. Туристам здесь предлагают купить изделия местных мастеров, окрашенные невероятным колоритом. Сложно будет выбрать среди рушников, вышиванок, одеял, деревянных поделок и многого другого.

Где оставновиться

Местные жители предлагают отдыхающим размещение на любой вкус и бюджет. Но если хочется европейского уровня сервиса, то стоит обратить свое внимание на отели Яремче. Номера в них желательно бронировать заранее, поскольку местечко пользуется успехом абсолютно в любой месяц года. Здесь найдутся предложения как для одиночек, так и для тех, кто путешествует большой компанией.

Крупные гостиницы предлагают европейский подход к отдыху, на территории комплексов присутствуют рестораны, фитнес-центры, бассейны и многое другое. Практически везде можно заказать экскурсию с посещением самых значимых мест Яремче. Отдых, проведенный здесь, запомнится надолго и поможет поправить пошатнувшееся в городской среде здоровье.