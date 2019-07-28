Рекламно-сувенирная продукция в Москве: виды и задачи в использовании

Любой компании рано или поздно понадобится рекламно-сувенирная продукция в Москве. Как правило, на ней изображают логотип фирмы. Благодаря своей практичности это недорогой, но эффективный рекламный инструмент, поэтому заказать его – разумное решение.

Виды рекламно-сувенирной продукции

Корпоративные подарки с логотипом фирмы делят на такие группы:

печатные и канцелярские. Сюда относятся ручки, маркеры, карандаши, календари, записные книжки;

офисные. Это могут быть визитницы, папки, карты памяти, калькуляторы;

технические. В эту категорию относят различные аксессуары для компьютеров и подобных гаджетов (карты памяти, чехлы, переноски, коврики для мышек), автомобилей;

текстильные. Сюда входит одежда и головные уборы, а также пледы и сумки;

личные. Это могут быть мячи, ракетки, кружки, зажигалки, брелоки и пр.

Все изделия должны быть забрендированы, то есть иметь логотип и название фирмы. При выборе сувенирной рекламной продукции нужно обращать внимание на несколько факторов. Во-первых, они должны быть функциональными, то есть иметь практичное значение. Тогда их будут использовать часто, а заодно вспоминать о компании. Во-вторых, важна креативность. Необходимо, чтобы полученные презенты были запоминающимися. Но при этом они не должны быть слишком вычурными. В-третьих, перед тем как заказывать сувениры для организации, нужно определиться с тем, в чем нуждается целевая аудитория. И последний пункт – статус. Нельзя забывать о том, кому предназначается подарок, о его статусе. Если одному подойдет календарь, то другому лучше подарить настольный набор.

Основные задачи рекламно-сувенирной продукции

Быть постоянно на виду. Продукция должна повышать узнаваемость бренда, поэтому на ней изображают логотип и название компании. Но важно, чтобы изделия всегда были под рукой у получателя. Тогда он постоянно будет вспоминать о дарителе. Предмет должен быть функциональным и постоянно использоваться в быту. Побуждать к действию. Благодаря тому, что предметы с логотипом и названием фирмы будут попадаться часто на глаза, повышается вероятность того, что при необходимости получатель подарка обратиться именно в эту организацию.

И не стоит забывать о том, что оптом сувенирная продукция получается намного дешевле. Вот почему лучше учесть интересы всей целевой аудитории, а потом заказать большую партию. Рекламно-сувенирные изделия повышают популярность организации.