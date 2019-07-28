Как правильно выбрать плитку

Трудно найти что-то более востребованное и популярное для облицовки кухни и сантехнических помещений, чем керамическая плитка. Ее выбирают для отделочных работ из-за гигиеничности и практичности, долговечности и разнообразной цветовой гаммы.

И если речь заходит о необходимости ремонта в этих помещениях, то керамической плитке всегда отдается предпочтение, благодаря имеющимся у нее преимуществам перед остальными отделочными материалами.

Кафель практически нечем заменить. Моющиеся обои и пластиковые панели вызывают только разочарование, а вот плитка не устаревает и не надоедает. Тем более, что постоянно разрастающийся ассортимент позволяет подобрать ее практически на любой вкус.

Чтобы убедиться в этом, достаточно посетить сайт, который специализируется на продаже плитки https://donceram.ru/katalog/keramogranit. Выполнив этот несложный шаг, вы сразу же убедитесь, что проблема возможна только одна и заключается она исключительно в сложности выбора из столь богатого ассортимента.

Выбираем керамическую плитку

Достоинства кафеля в сравнении с другими материалами широко известны и в дополнительном перечислении не нуждаются. Основная проблема кроется в сложности выбора на фоне огромного ассортимента различных коллекций в магазинах.

А для того, чтобы не наделать ошибок на самом первом этапе, необходимо подготовить дизайн-проект. Самый простой путь для этого — воспользоваться готовыми решениями из журналов или интернета. И здесь кроется первая ошибка: увиденное на картинке и реально воплощенное в вашем конкретном случае может сильно отличаться.

На наше восприятие влияет не только цветовая гамма кафеля, но и размеры конкретного помещения, а также его освещенность. Из-за этого журнальный вариант заметно отличается от суровой реальности. К тому же и интернет, и напечатанная в журнале фотография неточно передают реальную цветовую гамму.

И если вы хотите действительно правильно подобрать плитку, то кроме напечатанной картинки прихватите с собой образцы тех материалов, которые планируете использовать в помещении. Видя перед глазами кусочек ламината, полоску обоев или мебельную обивку, вы сможете более реально представить себе, насколько все это будет сочетаться с выбранной керамикой.

Сколько кафеля вам потребуется?

Решив проблему с подбором цветов, переходим к следующему вопросу — определению необходимого количества облицовочной плитки. На первый взгляд все просто — подсчитываем площадь поверхности и определяем, сколько потребуется кафеля.

Но при этом стоит помнить, что углы в наших помещениях трудно назвать прямыми, а потому пол и стены вовсе не похожи на прямоугольники. Так что измерение длины и ширины для большей точности необходимо выполнять в нескольких местах.

Если вы планируете использовать разнородную плитку, создавая из нее сложную композицию, то стоит заранее изобразить на бумаге свою задумку с подробностями укладки. При желании можно воспользоваться спецпрограммой на компьютере.

Это позволит с большей точностью подсчитать количество плитки или даже найти интересный или более экономичный вариант раскладки. К полученному числу следует добавить не менее 10% на возможный брак и подгонку, которую приходится делать по углам помещения.

Подбор по назначению

Стоит отметить, что универсальной плитки практически нет. Та, что подходит для стен, не годится для пола и наоборот. Дело в том, что у нее просто разные характеристики, в том числе и режимы эксплуатации.

Одно из требований к настенной плитке — условие ее легкости. Облицовка в сочетании с раствором не должна создавать большой нагрузки для стен. Второе условие — наличие гладкой поверхности для облегчения ухода. И третье — высокая влагостойкость.

А вот требования к плитке для пола несколько иные. Она должна быть толстой, прочной и шероховатой. И пусть мыть ее несколько сложнее, чем гладкую, зато заметно меньше возможность поскользнуться. Оптимальный коэффициент шероховатости должен быть в интервале 0,4 — 0,75.

Немаловажной характеристикой напольной плитки является стойкость к истиранию. Для определения стойкости специально создали классификацию PEI. В соответствии с ней для облицовки используют:

Плитку PEI 2-3, если требуется облицевать полы на кухне и в ванной. Плитку PEI 3-4, когда облицовывают пол в прихожей, на балконе или в проходных помещениях. Для полов больниц, школ и магазинов рекомендую использовать плитку со стойкостью к истиранию PEI 5.

Хотите выбрать хорошую плитку? Определитесь сначала с ее назначением, характеристиками и совместите все это с собственными желаниями.