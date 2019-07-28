Особенности задвижки 30ч39р

В каждой системе есть множество разнообразных деталей, которые предназначены выполнять особую работу. https://teharmatura.ru/~Задвижки-30ч39р — это запорный элемент, который используется в большинстве магистральных системах (канализация, водопровод, теплопровод).

Особенности устройства

Представленная задвижка, а именно ее затвор, обеспечивают высокую герметичность, из-за наличия в конструкции обрезиненного клина. Сама конструкция выполнена из чугуна, тем самым представляя собой чуть более компактный размер. Из-за своих небольших габаритов, устройство отлично вписывается в любое ограниченное пространство. К преимуществам этого устройства относят:

высокая прочность и надежность, благодаря используемым материалам;

маленький крутящий момент при включении;

дополнительное удвоение за счет уплотнения штока;

наличие дополнительной обработки, которая защищает устройство от возникновения коррозии.

Благодаря всем полезным свойствам, аппарат применяют в различных сферах промышленности. Кроме того, задвижка выполнена так, что полностью исключает наличие изгибов, из-за этого устройство делает все движения без дополнительных поворотов.

К сожалению, как и у любого устройства, у задвижки 30с39р есть свои недостатки: