Как проверить работу промо-персонала?

Проведение BTL-акций требует присутствия специализированного персонала. В идеальном варианте стоит привлекать профессиональных промоутеров из рекламных агентств. Эти специалисты знают, как правильно презентовать продукцию, общаться с посетителями и решать возможные конфликтные вопросы.

Как показывает практика, некоторые агентства или устроители мероприятий предпочитают нанимать студентов или просто знакомых. Результат с таким персоналом логично получается в лучшем случае нейтральным. То есть акция не приносит увеличения продаж и интереса к товарам. Однако даже профессионалов нужно контролировать (человеческий фактор еще никто не отменял).

Формы контроля промо-персонала:

Тайные проверки. Так как промоутеры работают не только во время акций, то имеет смысл при аудите ТТ проконтролировать промо-персонал. Идеальным в этом смысле становится «тайный покупатель». В этом случае промо-персонал находится «в естественной среде». Будет возможность оценить внешний вид сотрудника, его активность относительно посетителей, знания о продукте и прочие нюансы. Проблема заключается в том, что при большом разбросе рекламной кампании по территории для аудита торговых точек потребуется большое количество человеко-часов Фото и видео отчетность. Этот способ гораздо проще, тем более, что практически у всех сегодня есть смартфон с камерой. Принцип действия следующий: промоутер фиксирует свою работу в определенный период времени. Если отчета не будет, то часть оплаты не будет получена. В этом случае сотрудник сам заинтересован в полноценном выполнении работы. Хотя и этот метод контроля можно обойти. Программный контроль. Еще один вариант проверки персонала через смартфоны. На аппараты устанавливается приложение, которое фиксирует перемещение сотрудников и их активность. Контролирующему даже не нужно ехать в торговую точку, достаточно запустить приложение на своем устройстве. Минус в том, что проконтролировать именно работу не получится. Такая методика хорошо подходит как дополнение к предыдущим механикам.

В финале стоит сказать, что в идеале лучший контроль промо-персонала проходит на стадии их приема на должность или привлечения к мероприятию. Именно на этом этапе можно понять степень компетентности, честности и желания работать у человека.

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