Новое исследование, опубликованное международной компанией Pricewaterhouse Coopers (PwC), предоставляющей профессиональные аудиторские услуги, показывает, что 504 из 600 (84%) руководителей в 15 странах мира таким или иным образом имеют отношение к технологиям блокчейна в своем бизнесе.

Почти треть руководителей заявили, что блокчейн-проекты их компаний находятся на стадии разработки (32,65%), в то время как пятая часть все еще исследует возможности (20,41%). Каждый десятый сообщил, что они следят за тестированием технологий (10,20%), и почти аналогичная доля заявили, что отслеживают технологии разработок (15,31%). На LetKnow news вы найдёте исчерпывающую информацию про блокчейн и ещё больше новостей про криптовалюты.

Однако небольшое количество руководителей (7,14%) объяснили, что они приостановили инициативы в сфере блокчейна, и примерно в два раза больше компаний сообщили, что пока вообще не инвестировали ни в какую технологию (DLT), (14,29%).

Это означает, что только часть (25%) от общего потенциала блокчейна для бизнеса активно используется.

Те руководители, которые практически не интересуются технологиями блокчейна, указали в качестве основных сдерживающих факторов затраты (31%), неопределенность относительно того, с чего начать (24%) и проблемы управления (14%).

По словам Гартнера, технология блокчейна и другие цифровые системы были определены как одна из нескольких новых технологических тенденций, которые «стирают грань между человеком и машиной».

Опрос PwC сообщает, что США (29%), Китай (18%) и Австралия (7%) считаются лидерами в блокчейн-пространстве. Многие респонденты (30%) ожидают, что Китай опередит США в течение следующих трех-пяти лет.

Обеспокоенность по поводу нормативной неопределенности была самой высокой в Германии (38%), Австралии (37%) и Великобритании (32%). Обеспокоенность по поводу доверия к технологии была наиболее заметной в Сингапуре (37%), ОАЭ (34%) и Гонконге (35%).

Построение функциональной децентрализованной сети и криптовалюты — это все равно, что пытаться построить карточный домик, бросая полную колоду в воздух и надеясь, что все они окажутся идеально сбалансированными.

Исследование ИТ-директора Gartner показало низкий интерес и даже более низкое внедрение технологии блокчейн в большинстве предприятий исходя из их общего количества.

Отдельный опрос лидеров отрасли показывает, что технология блокчейна находится на переломном этапе, переходя от исследовательских изучений к практическому применению в глобальном понимании бизнеса.

Исследуя проблемные вопросы этой сферы деятельности также можно узнать все о различных биржах, точно понять, как покупать и продавать криптовалюты, рассчитывать налоги, открывать цифровые кошельки для хранения активов и изучать список всех альтернативных монет на рынке.