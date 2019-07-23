Сайт-визитка: этапы разработки и важные особенности

В современном мире, люди узнают о каком-либо товаре или услуге в большей мере уже не из газет и журналов, а через интернет. Виртуальная реклама считается на сегодня одним из самых эффективных направлений в маркетинговой коммуникации. Она позволяет оповестить о компании, ее услугах и новой продукции широкие массы населения. С этой целью организации, фирмы, магазины, заведения общественного питания, а также руководители компаний или специалисты различных сфер деятельности создают виртуальные визитки. Это самый быстрый, удобный и простой способ заявить о себе. По следующей ссылке: https://totonis.com/ у каждого желающего есть возможность оплатить услугу и заказать сайт-визитку для себя, сделав Интернет-ресурс еще более притягательным для других, а также просто продвигая свой бренд – стоит наконец обзавестись личным сайтом, ведь это так актуально.

Как создается сайт-визитка?

Разработать сайт-визитку может только специально обученный этому человек, который разбирается в особенностях создания сайта, досконально владеющий компьютером, интернетом и необходимыми для этого программами. Чтобы получить готовый портал рекламного характера нужно пройти следующие этапы:

Планирование и разработка технического задания. Важно руководствоваться маркетинговыми исследованиями. Разработка дизайна. Создается несколько вариантов внешнего вида сайта, после чего выбирается один наиболее выгодный и привлекательный. Интеграция с управлением ресурсом. Это важно, если клиент желает в будущем развивать свой портал, достигнув многофункционального уровня. Разработка функционала. Сайт-визитка чаще всего состоит из информации о компании или человеке, каталога фотографий, новостей и контактных данных. Заливка контента. Добавляются тексты, иллюстрации и другие компоненты, позволяющие в выгодном свете представить рекламируемые услуги или продукцию.

Завершающими шагами становиться регистрация сайта и его сопровождение. Это необходимо для того, чтобы контент увидели все «жители» виртуального мира, а также способствует поддержанию актуальности странички.

Основные разделы сайта-визитки

Основная категория, позволяющая посетителю познакомиться с личностью или фирмой, которой принадлежит страничка — это раздел «информация о компании». В нем описываются преимущества, история создания организации и опыт работы руководителя. Не менее важным разделом является колонка с ценами и услугами, а также новостной портал. Благодаря разделу с контактными данными, клиент может связаться с представителями сайта.

Заказать разработку сайта-визитки и других видов веб-ресурсов можно через организацию «TOTONIS». Специалисты своего дела сделают всевозможное, чтобы каждый клиент остался довольным.