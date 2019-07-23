Правила использования зажима для галстука

Каждый аксессуар в образе мужчины — это не просто украшение, но возможность подчеркнуть его статус и стиль. Вот почему так важно продумывать каждую деталь наряда. Это касается также запонок и зажима для галстука. Не стоит недооценивать эти аксессуары, которые, казалось бы, практически не видны окружающим, но на самом деле способны многое рассказать о своем владельце. Особенно важны такие атрибуты деловым мужчинам и руководителям компаний. Они обязаны знать правила этикета по эксплуатации зажима для галстука. По следующей ссылке: https://serebro-altair.ru/catalog/muzhskya-kollektsiya/zazhimy есть возможность закупить данные изделия по нормальной, демократичной и разумной расценке.
Как носить аксессуар?
Специалисты рекомендуют подбирать зажим для галстука в одном дизайне с запонками. Кроме этого, существует семь важных правил по использованию этого аксессуара, а именно:
- Зажим должен быть по длине таким же или чуть меньше, чем ширина галстука.
- Фиксируется аксессуар между 3 и 4 пуговицами на рубашке.
- Использовать зажим можно только при условии ношения галстука.
- Цвет аксессуара должен сочетаться с запонками, часами и другими украшениями, которые есть на мужчине.
- Фиксирующий элемент должен располагаться параллельно полу.
- Если костюм содержит такие элементы гардероба, как жилет или кардиган, тогда зажим не нужен.
Зажим для галстука подходит сугубо для делового, классического стиля. Не стоит использовать его в сочетании с водолазкой, джемпером или жилеткой.
Разновидности зажимов
Существует три вида фиксирующих аксессуаров для галстука. Это клипсы, прищепки и украшения с цепочкой. Приобрести качественные и стильные зажимы можно в виртуальном магазине «Альтаир». Следует понимать, что зажим – это аксессуар, который очень многое отыграет. Во-первых, человек действительно будет круто смотреться среди окружающих. Во-вторых, он сделает образ еще более притягательным, чем можно только будет себе представить.