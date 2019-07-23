Правила использования зажима для галстука

Каждый аксессуар в образе мужчины — это не просто украшение, но возможность подчеркнуть его статус и стиль. Вот почему так важно продумывать каждую деталь наряда. Это касается также запонок и зажима для галстука. Не стоит недооценивать эти аксессуары, которые, казалось бы, практически не видны окружающим, но на самом деле способны многое рассказать о своем владельце. Особенно важны такие атрибуты деловым мужчинам и руководителям компаний. Они обязаны знать правила этикета по эксплуатации зажима для галстука. По следующей ссылке: https://serebro-altair.ru/catalog/muzhskya-kollektsiya/zazhimy есть возможность закупить данные изделия по нормальной, демократичной и разумной расценке.

Как носить аксессуар?

Специалисты рекомендуют подбирать зажим для галстука в одном дизайне с запонками. Кроме этого, существует семь важных правил по использованию этого аксессуара, а именно:

Зажим должен быть по длине таким же или чуть меньше, чем ширина галстука. Фиксируется аксессуар между 3 и 4 пуговицами на рубашке. Использовать зажим можно только при условии ношения галстука. Цвет аксессуара должен сочетаться с запонками, часами и другими украшениями, которые есть на мужчине. Фиксирующий элемент должен располагаться параллельно полу. Если костюм содержит такие элементы гардероба, как жилет или кардиган, тогда зажим не нужен.

Зажим для галстука подходит сугубо для делового, классического стиля. Не стоит использовать его в сочетании с водолазкой, джемпером или жилеткой.

Разновидности зажимов

Существует три вида фиксирующих аксессуаров для галстука. Это клипсы, прищепки и украшения с цепочкой. Приобрести качественные и стильные зажимы можно в виртуальном магазине «Альтаир». Следует понимать, что зажим – это аксессуар, который очень многое отыграет. Во-первых, человек действительно будет круто смотреться среди окружающих. Во-вторых, он сделает образ еще более притягательным, чем можно только будет себе представить.