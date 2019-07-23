«Наладить процесс взаимодействия реально»: вице-президент ГК «Просвещение» Алексей Шаповалов о возможности государственно-частного партнерства в образовании

Вопрос нехватки образовательных учреждений не сходит с повестки дня. Несмотря на все предпринимаемые федеральными властями усилия до сих пор во вторую смену учатся примерно 4,5 млн школьников. В масштабах страны потребность в новых школах оценивается в пять — семь тысяч учреждений. Пока же ежегодно возводятся не более 150 – 170 школ. На строительство большего числа объектов у региональных властей не хватает средств, поскольку речь идет о неподъемных для местных бюджетов десятках и сотнях миллиардов рублей. В общей сложности финансирование программы строительств новых школ по всей России требует около 3 трлн рублей.

Содействовать государству в строительстве новой инфраструктуры мог бы частный бизнес. Но для того, чтобы механизмы государственно-частного партнерства заработали, требуется совершенствование законодательства. Приходится констатировать, что действующие законы в нынешней редакции не до конца приспособлены для создания оптимальных условий сотрудничества властей и бизнеса в сфере строительства новой инфраструктуры. Механизм возведения школ по стандартной модели госзаказа несет в себе довольно высокие риски банкротства застройщика или неисполнения им обязательств в виду ограничений в коридоре цены/качества и сроков. Гораздо более эффективными могут стать механизмы государственно-частного партнерства, предусмотренные в законах «О концессионных соглашениях» и «О государственно-частном партнерстве». Однако некоторые определенные в них ограничения на данном этапе не способствуют заинтересованности региональных властей и банков в использовании этих механизмов. По большей части это связано с тем, что конечная ставка финансирования строительства школы, под которую банки могут выделять средства, оказывается чрезмерно высокой для региональных институтов. А снижение ставок может поставить банки в рискованное положение.

Тем не менее, наладить процесс взаимодействия реально. Это подтверждают результаты проведенного «Просвещением» исследования перспектив государственно-частного партнерства в сфере образования. У крупнейших банков в РФ, таких как Сбербанк и «Газпромбанк», уже существуют так называемые «коробочные решения» — специальные программы содействия строительству школ. Решить вопрос снижения стоимости заемного капитала для инвесторов и, как следствие, для регионов может, например, привлечение государственных институтов развития, таких как «Внешэкономбанк».

ГК «Просвещение», со своей стороны, начала процесс привлечения партнеров к финансированию строительства образовательных учреждений. Компанией разработаны пилотные проекты, открытые слушания по которым идут, в частности, в Нижегородской области. Всего компания заявила о возможности создать в регионе шесть новых школ общей стоимостью порядка в 19 млрд рублей.

Группа неоднократно заявляла о готовности выступить соинвестором ряда региональных проектов. Также она готова стать одним из драйверов процесса внесения изменений в законодательство. По подсчетам «Просвещения», привлечение частных инвесторов может удвоить ежегодный объем вводимых в эксплуатацию образовательных учреждений. В общей сложности они могут начать финансировать строительство порядка 200 школ ежегодно, вкладывая в них совместно с финансовыми институтами не менее 170 млрд рублей.

Но основная, и даже более важная цель, которую ставит перед собой «Просвещение» как национальный интегратор в образовании – развитие школьной инфраструктуры, максимально соответствующей экономическим и социальным потребностям регионов и бизнеса. Здание школы — это не просто стены и крыша. Поэтому компания считает важным еще на этапе проектирования новой школы учитывать цели и задачи системы образования конкретного региона. В этом случае новые школы будут изначально строиться как образовательные пространства, дающие учителям и ученикам больше возможностей и комфорта. Причем, не только в рамках основного дня, но и в рамках дополнительного образования.

С целью содействия появлению таких школ «Просвещение» не первый год анализирует кадровые потребности регионов, ориентиры местного бизнеса, потенциальную миграцию выпускников и многое другое. Связав на экспертном уровне эту информацию воедино, компания имеет возможность наполнить техническую часть любого проекта по строительству школы необходимым содержанием, соответствующим актуальным требованиям к образовательным пространствам. В настоящее время группа уже консультирует по этому вопросу ряд строительных организаций.

В результате совместных усилий властей, ГК «Просвещение», застройщиков и кредитных организаций в России уже через несколько лет вполне могут быть решены многие задачи, поставленные в нацпроекте «Образование» и в госпрограмме «Школа – 2025». Качественное сочетание самого образовательного процесса и условий, в которых обучаются школьники, может значительно улучшить образовательные результаты всей школьной системы. В конечном итоге она значительно преуспеет в вопросе создания единой цифровой среды и станет гораздо более результативной в процессе комплексного взаимодействия с ВУЗами и региональными экономиками.